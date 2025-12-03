Sistema educacional escola-família: erosão anunciada

Foto: Douglas Filho/ Divulgação Joana Nicoletti

Erosão anunciada

Nas muitas conversas e análises que nós jornalistas fazemos na Redação de O POVO, enquanto apuramos as notícias, há um assunto que, vez por outra, e sempre pelas vias mais difíceis ou até trágicas, vem à tona: o modelo educacional vigente nas escolas e sua relação com as famílias, as nossas, inclusive.

Editora-chefe do Vida & Arte no O POVO, a jornalista Isabel Costa é também professora, uma exímia educadora, eu diria, e sempre me fala: "esse sistema de ensino em algum momento vai explodir".

Explica...

"Continuamos tratando os alunos do século XXI - cheios de questões e dramas da contemporaneidade - como se estivéssemos no século XV", diz ela, "desenhando" o problema...

"As famílias, das mais ricas às mais vulneráveis, não dão conta de cuidar integralmente das crianças e jovens (os consultórios de psicólogos infantis abarrotados comprovam)...

...As escolas recebem toda essa carga doméstica, implícita indiretamente na cara mensalidade, embora tenham se tornado ambientes com professores também adoecidos e despreparados para lidar com os desafios surgidos nas últimas décadas....

...Torna-se um jogo de empurra no qual ninguém vê o processo de desenvolvimento infanto-juvenil de forma global e, pior, ninguém é efetivamente responsável", sintetiza a docente.

O recente episódio de violência numa escola classe média da região Sul motivou mais uma de nossas conversas, reflexivas e, dessa vez, também triste, no cafezinho...

Sem pré-julgamentos e com toda a solidariedade aos envolvidos e à instituição de ensino, o caso soou como mais um alerta de que, entre o excesso de conteúdos e cobranças visando o topo dos exames nacionais ou a aposta em religião e outras vivências humanas como soluções para as novas demandas, algo está ficando perdido no caminho...

...e é o estudante do planeta 2025.

O episódio da última terça-feira é mais grave, mas não pode ser visto como localizado se reunirmos os relatos da Comunidade Escolar dando conta do que acontece entre a aula de Física II e a prova de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.

Hoje são 4 dezembro e estamos já envoltos por panetones, no clima-fantasia gerado pela expectativa de mais um ano novo. E sabe aquela angústia que, ocasionalmente, sentimos nessa época, talvez seja porque, além da nossa falta de controle sobre os destinos políticos, macroeconômicos e até bélicos do mundo, também perdemos a sensação dos pais de outrora...

...tempos nos quais havia uma suposta convicção de que os processos educativos, tanto no âmbito doméstico quanto no escolar, exerciam influência mais consistente e perceptível sobre crianças e jovens, plantando sementes a serem colhidas ao longo da vida.

A colheita nunca esteve tão incerta.

Flores...murchas.

Jubileu de Zinco

Foto: divulgação Eduardo Amaral - presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP).

Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP) celebra esta noite, com solenidade no La Maison Buffet, uma década de atuação.

Associados, autoridades e parceiros institucionais compõem a lista das presenças, tendo como destaque da ocasião a entrega do Prêmio Personalidade Pecém, comenda que reconhece lideranças empresariais e institucionais cujo trabalho tem gerado impactos relevantes no desenvolvimento do Complexo e, por consequência, na economia do Estado.

Serão homenageados, nesta edição inaugural do distintivo, Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec; Max Quintino, presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém; Tufi Daher Filho, diretor-presidente da Transnordestina Logística S.A.

Ainda durante a cerimônia, será inaugurada a Galeria dos Presidentes, um tributo aos dirigentes que contribuíram para consolidar a entidade como referência em desenvolvimento industrial sustentável. No comando da realização, Eduardo Amaral (foto), presidente da Associação.

Vida longa à Aecipp!

Presença

Diretora da Giorgio Armani no Brasil, Joana Nicoletti recebeu bacanas & afins, em nome da icônica grife italiana, para almoço de Natal no Kriska Restaurante, point de comida japonesa da Varjota. Poucas vezes vi um evento, em plena terça-feira, meio dia, reunir tantos nomes de expressão. Foi overbooking de chiquê, tudo regado ao champs Perrier Jouet. Graças Dias Branco, Gisela Vieira, Roberta Nogueira, Severino Ramalho Neto e Mikaele, Germana Melo, Fernando Targino, Danielle Arruda, só para citar alguns. Para São Paulo voltaram praticamente só a equipe da marca, já que as peças apresentadas, em breve, vão estar circulando por aí...

Fórum & Futuro

Presidente do Federação dos Transportes, Mário Albuquerque conduziu, com sucesso de público e prestígio das presenças, a VI edição do Fórum Fetrans, um dos principais encontros do setor de transporte urbano no Ceará. Evento busca atrair a atenção de empresas, da sociedade civil, do poder público e da população em geral para discutir avanços para uma mobilidade sustentável e soluções inovadoras para o setor de transportes. Ex-deputado e ex-secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Jilmar Tatto foi um dos palestrantes. Registros...

abrir (Foto: divulgação)Fernanda Lima e Luís Guimarães (Foto: divulgação)Dalton Guimarães, Ronaldo Lima e Paulo César Barroso (Foto: divulgação)Mario Albuquerque e Jilmar Tatto (Foto: divulgação)Ademar Gondim, Dimas Barreira, Mário Albuquerque, Francisco Mata, Jilmar Tatto (Foto: divulgação)Cristian Campelo, Fábio Gentile e Saulo Mendes

Cult

Foto: UENDEL GALTER/ Divulgação Itamar Vieira Jr. lança novo livro em Fortaleza

Um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil nos últimos anos, com o beste seller "Torto Arado", escritor Itamar Vieira Jr. está em Fortaleza para lançamento de sua nova obra, "Coração Sem Medo" (Editora Todavia), nesta quinta-feira, 4, às 19h, na Biblioteca Pública do Estado do Ceará. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas a partir das 18h. De 5 a 7 de dezembro, Cineteatro São Luiz recebe "Torto Arado - O Musical", adaptação teatral da obra, vencedora dos prêmios LeYa (2018), Jabuti (2020), Oceanos (2020) e Montluc Résistance et Liberté (2024). Itamar estará na sessão de estreia.



