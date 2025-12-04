Lições de empreendedorismo

Foto: júlia Menezes/ Divulgação Paulo Benevides

Como é bom ouvir e ler pessoas verdadeiramente dedicadas e entusiastas de seus ofícios. Elas alimentam a esperança e nos incentivam a seguir em busca de nossas próprias realizações. Foi assim, noite da última terça-feira, na Livraria Leitura do Iguatemi Bosque...

CEO do Grupo Avance, conglomerado empresarial voltado aos mercados da saúde estética e educação para profissionais da área, Tatianne Teófilo lançava "Como Empreender, Estruturar & Expandir o Seu Negócio", livro no qual compartilha, de forma didática e clara, aprendizados que as décadas de empreendedorismo e "muita luta", como deixou claro em seu tocante e sincero discurso, a ensinaram.

Evento integra um movimento nacional iniciado com apresentação da obra ao público em São Paulo, durante imersão ao lado de Joel Jota, Flávio Augusto e Mauro dos Santos, em um ambiente voltado para alta performance, gestão e empreendedorismo.

A segunda etapa foi realizada já em Fortaleza, numa celebração intimista destinada a amigos, parceiros e convidados especiais, reunindo nomes dos setores de estética, saúde e negócios para marcar oficialmente a chegada do livro ao mercado local.

Nomes de expressão, de vários segmentos, compareceram ao terceiro lançamento, seguido de charmoso coquetel. Presenças...

Então é Natal!

Meio Frank Sinatra, meio Charles Aznavour, cantor Paulo Benevides, uma das mais belas vozes do Brasil, é uma das atrações do "Natal, Música e Fé", concerto aberto a todos e gratuito neste sábado, às 19 horas, na Praça de Alimentação do RioMar Fortaleza. O artista cantará acompanhado de orquestra sob regência do maestro Poty e coral com mais de 40 integrantes.

Organizado pela minha colega jornalista Lêda Maria, evento é uma realização do Grupo de Comunicação O POVO e foi criado em 2021. Na programação, ato ecumênico celebrado por um padre, um pastor evangélico e um líder espírita, permeado pelas mais belos e tradicionais cânticos natalinos.

Após momento de cunho religioso, segue o espetáculo musical, cujo repertório vai da tradicional "Ave Maria" a "My Sweet Lord", dos Beatles, com a promessa de encantar a plateia. Promete!

Tributação em pauta

Nos dias 28 e 29 de novembro, a Fábrica de Negócios foi palco da Tax Day: Summit Fiscal da Reforma Tributária, evento organizado pela Tax Prático com o objetivo de colocar em debate a nata tributária do Ceará, Nordeste e Brasil, preparando empresários, contadores e advogados para o início da transição em 2026. Cerca de 750 profissionais de diversas áreas estiveram presentes na programação, que contou com mais de 15 palestras e fóruns.

Liana Maria Machado de Souza, secretária executiva da Receita Estadual do Ceará e a coordenadora da Tributação do Ceará (Cotri), Valeria Rangel, encabeçaram a lista de palestrantes composta ainda por uma série de audidores e tributaristas. Registros...



