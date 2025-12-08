Um brinde aos bons resultados

Foto: Michael Loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Naomi Watts

Sob presidência do dinâmico empresário Luis Carlos Queiroz, Sindienergia-CE reuniu autoridades, lideranças empresariais, convidados e associados, na noite de quarta-feira, 3, para a realização da sua tradicional festa de fim de ano. No Pipo Restaurante, líderes do importante segmento comemoraram as conquistas de mais um ano, antecipando um 2026 promissor!

"Mais do que comemorar, reunimos aqui alguns dos principais nomes do setor produtivo de nosso Estado para reforçar a importância dessa união para superarmos momentos que exigem um trabalho forte e coeso. Hoje, celebramos as conquistas, mas também fortalecemos ainda mais os laços, para que tenhamos um 2026 ainda mais exitoso", destacou o presidente Luis Carlos Queiroz.

Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante enalteceu a história do sindicato e o trabalho de toda a diretoria, em nome do presidente Luis Carlos. "Hoje, a energia é a mola mestre de tudo que acontece no mundo. E são vocês, empresários, associados do sindicato, industriais, que estão fazendo essa riqueza chegar. Mas, nós precisamos entender tudo o que está acontecendo e nos apropriarmos dessa riqueza", afirmou.

Entre as autoridades presentes, a secretária executiva da Indústria, Brígida Miola; a secretária de Relações Internacionais, Roseane Medeiros; o presidente da ENEL Ceará, José Nunes; e os deputados estaduais Salmito Filho e Bruno Pedrosa. Registros...

Deu branco!

Um dos indicadores de tendência mais aguardados do ano, a Pantone anunciou, na última quinta-feira, 4, a cor que deve embasar o espírito do tempo em 2026: Cloud Dancer, um tom de branco que evoca um "sussurro de calma em um mundo barulhento", define o instituto, podendo ser facilmente aplicada no mundo da moda, da decoração e do design. Ser introjetada na psique, como uma manifestação de paz e equilíbrio interior, já é outra conversa... Quem apostou na cor (ou ausência de cor) foi Naomi Watts com look personalizado da Calvin Klein Collection para o 35º edição do Gotham Film Awards.

Institucional

Vice-presidente da General Motors para a América do Sul, Fábio Rua visitou O POVO na terça, 2, e se encontrou com Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do O POVO, e João Dummar Neto, presidente-executivo do O POVO, juntos na foto.

Fábio Rua também concedeu entrevistas a jornalistas do O POVO e da Rádio O POVO CBN. Ele detalhou os investimentos e as operações para o lançamento do elétrico Chevrolet Spark, a ser produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte (CE).

Brinde & futuro

A Enel Distribuição Ceará reuniu, na última terça-feira 2, jornalistas e comunicadores dos veículos de imprensa cearenses para celebrar os avanços da companhia e fortalecer o relacionamento com a mídia em 2025. O encontro contou com a presença do presidente da Enel Ceará, José Nunes, diretores da empresa e a equipe de Comunicação. A Enel divulgou no ano de 2025 um plano de investimentos de R$ 7,4 bilhões até 2027, que prevê a construção de 13 novas subestações, mais de 600 km de linhas de alta tensão, reforço das equipes próprias, modernização de lojas de atendimento e intensificação das ações de manutenção e modernização da rede elétrica em todo o Estado.