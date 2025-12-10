Fiec reúne cúpulas empresarial e política em almoço

Foto: Nicolas Calligaro/ Divukgação Liana Thomaz

Almoço com o governador

Foto: Divulgação Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec)

Presidente da Fiec, dinâmico Ricardo Cavalcante anfitriona nesta sexta-feira, 12, o tradicional Almoço com o Governador.

Na sede da Casa da Indústria, evento reúne expoentes do setor produtivo e do poder público em momento que mescla prestação de contas, projeções e desafios para 2026 nos discursos de ambas as partes.

Dado o frenesi promovido pelas presenças, é sempre um ambiente de muitas confabulações sobre as peças do tabuleiro político local e nacional, assim como uma atualização do "quem é quem" no jogo do poder.

Na foto, Ricardo, uma das raras unanimidades do Ceará contemporâneo. Reúne todos os atributos de um líder, especialmente a capacidade de articulação e negociação com foco em resultados bem maiores do que o alcance de seu próprio nariz. Está na galeria das raras exceções.

Brinde

Foto: Divulgação Presidente da CooperCon Ceará, Emanuel Capistran entre o presidente do Sinduscon-CE, Patriolino Dias, e o presidente da CooperCon Brasil, Sérgio Macedo

Presidente da CooperCon Ceará, Emanuel Capistrano entre o presidente do Sinduscon-CE, Patriolino Dias de Sousa, e o presidente da CooperCon Brasil, Sérgio Macedo. Nomes fortes do setor da construção civil se reuniram no Le Cuisinier Meireles em brinde por mais um ano de trabalho e associativismo.

Então é Natal!

Foto: Divulgação Ticiana Barreira e o panetone do Coco Bambu

Ticiana Barreira e o Panettone Trufado da rede Coco Bambu, aposta doce do grupo para este fim de ano, período no qual os restaurantes da rede acolhem milhares de confraternizações de amigos, famílias e empresas. Com edição limitada, o panettone é comercializado por R$ 119,90 e já está disponível nas unidades por todo o País.

Bons Números

Foto: Del Paseo/ Divulgação Alessandra Rolim, Eduardo Rolim, Sandra Rolim e Manuela Rolim

Shopping Del Paseo encerra 2025 em ritmo acelerado, registrando crescimento acima de 10% tanto no fluxo de visitantes quanto nas vendas. O resultado acompanha a fase de expansão vivida pelo empreendimento, que completou 25 anos com renovação da marca, modernização estrutural e ampliação do mix.

Ao longo do ano, o shopping inaugurou 14 novas operações, ultrapassando a marca de 100 lojas ativas e fortalecendo sua competitividade no setor. Outro destaque foi o reconhecimento nacional no Prêmio Abrasce, onde conquistou prata com o Arraiá do Cumpadi Del, escolhido entre os melhores projetos de eventos e promoções do País.

Com agenda intensa, o Del Paseo também se firmou como palco de eventos de grande porte e de perfil qualificado como o TEDxMucuripe e etapas da Track&Field Run Series, além de uma programação cultural permanente.

Na foto, a família que comanda o complexo de compras e lazer, Alessandra Rolim, Eduardo Rolim, Sandra Rolim e Manuela Rolim.

Jubileu de Rubi

Foto: Nicolas Calligaro/ Divukgação Liana Thomaz

Todos os holofotes da cena fashion se voltaram, na noite desta terça-feira, para a Pinacoteca de São Paulo. Célio Thomaz, Liana e os filhos do casal recebiam muitos nomes da moda e celebridades para a solenidade e festa comemorativa pelos 40 anos de mercado da grife beachwear Água de Coco, nascida do Ceará para o mundo. Dentre as presenças, Claudia Leitte, Isabeli Fontana, Silvia Braz, Rômulo Arantes, Gianne Albertoni, Laura Fernandez, Pedro Andrade, Fernanda Motta, Maria Braz, Camila Coutinho, Mileide Mihaile, Caroline Trentini. Cobertura em @pauseopovo. Na foto, Liana em plenitude e brilho!

Fitness & Fresh

Foto: JoaoFilho Tavares Jhonatan Rego e Renata Braga com o mascote da família

Bacanas & beldades se reuniram na manhã do sábado, 6, na loja Homem do Sapato da Avenida Virgílio Távora, para o lançamento da "Timeless", campanha de fim de ano da grife e que convida a uma reflexão sobre como estamos vivendo nosso próprio tempo. Assim, Jhonatan Rêgo e Renata (foto) receberam amigos e clientes da casa em clima de brunch-baladinha regado a café, drinks e as delícias de Rodrigo Viriato. Vídeos do evento, entrevistas e fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

Entre nós...

Quando a sociedade se desconecta de suas pautas coletivas e embarca na briga partidária, trocando o olhar crítico e as conversas sobre nossos direitos como cidadãos por conchavos em defesa dos políticos de estimação, ganham aqueles que só atuam em benefício próprio e, pior, pagos com nosso dinheiro.

O Congresso Nacional extrapola e avança, dia após dia, sobre todos os limites da moralidade e do espírito republicano. Dessa vez, conseguiu o impensável, Hugo Mota ordenou a retirada da imprensa e o corte de transmissão da TV Câmara, atitude similar ao que foi visto na Ditadura Militar.

É cansativo demais ser brasileiro. Enquanto nós, os cidadãos, lutamos pela sobrevivência, pelo desenvolvimento e pela Justiça, temos uma corja altamente organizada e disposta a saquear, na surdina da noite, nossa soberania e tudo o que ela carrega e representa.

O Brasil é e sempre será maior do que esses aí, que passarão. Cabe a nós, os cidadãos, não cair mais na cilada da polarização, que só interessa ao marketing político que alimenta essa disputa.

O único antagonismo que faz sentido, mais do que nunca, é a sociedade brasileira x os larápios da República, independentemente de partidos e instituições.



