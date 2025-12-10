Primeira década de conquistas

Foto: Michael Tran / AFP Lily Collins

Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) celebrou, na noite da quinta-feira, 4, a primeira década de atuação. Representantes das cerca de 90 empresas associadas à entidade se reuniram no La Maison para a solenidade.

Um dos destaques da noite foi a entrega do "Troféu Personalidade Pecém", comenda que reconhece lideranças empresariais e institucionais cujo trabalho tem gerado impactos relevantes no desenvolvimento do complexo e, por consequência, na economia do Estado.

Foram homenageados, nesta edição inaugural do distintivo, Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec; Max Quintino, presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém; e Tufi Daher Filho, diretor-presidente da Transnordestina Logística S.A.

Ainda durante a cerimônia, comandada pelo presaidente da Aecipp, Eduardo Amaral, foi inaugurada a Galeria dos Presidentes, um tributo aos dirigentes que contribuíram para consolidar a entidade como referência em desenvolvimento industrial sustentável.

Presenças... Mais fotos em @pauseopovo, onde também é possível conferir a cobertura do evento no formato "Experiência Pause", com entrevistas e vídeos disponíveis nos destaques do perfil.

Estreia

Fãs aguardam a estreia, em 18 de dezembro, da quinta temporada de "Emily in Paris", produção de absoluto sucesso na Netflix. Dessa vez, a protagonista Emily Cooper (vivida pela linda Lily Collins, na foto) enfrenta novos desafios profissionais e pessoais na Itália. À frente da Agence Grateau, em Roma, ela se verá diante de dilemas na vida de executiva, sem deixar de lado, logicamente, as desilusões amorosas que garantiram uma boa parte da conexão com o público fiel da produção. Brilha!

Reconhecimento & filantropia

Grande nomes do mundo empresarial se reúnem esta noite, no Hotel Gran Marquise, para a oitava edição do tradicional Natal do Bem, jantar-leilão beneficente promovido pelo Lide Ceará.

Orquestra do Instituto de Música Jacques Klein e cantora Tássia Tavares dão o tom do evento, que todos os anos homenageia um líder empresarial por seus feitos pela economia do Estado e do País.

Pedro Lima, presidente do Grupo 3corações, na foto com Luciana, é o contemplado com o distintivo, um reconhecimento à gigante do mercado de café, detentora de portfólio com mais de 30 marcas, incluindo 3 Corações e Santa Clara.

Além de café torrado e moído, conglomerado oferece cafés solúveis, cappuccinos, máquinas multibebidas (TRES) e outras bebidas como refrescos e achocolatados.

Galeria Multiarte, por meio dos sócios Max e Victor Perlingeiro, é responsável pela curadoria das obras de artes a serem colocadas a leilão, sempre uma seleção de encher os olhos. Trabalhos de Gonçalo Ivo, Djanira, Lothar Charoux e Flávio-Shiró, além de peças históricas do Barroco brasileiro compõem acervo deste ano.

Anfitriã da noite é a presidente do Lide Ceará, dinâmica Emília Buarque.

Últimas

Salão Jô Rabelo reforçou equipe em ritmo de "pronto atendimento" para a temporada de Natal e Réveillon.

Academia Cearense de Letras (ACL) realiza esta tarde, às 16h, no Palácio da Luz, solenidade de Posse dos Padeiros da nova fase da Padaria Espiritual, presidida por Tales M. de Sá Cavalcante.

Sacerdote jesuíta Eugênio Pacelli acaba de lançar novo livro: "Rezar os Ícones ao Modo Inaciano", livro que nasce do entrelaçamento entre espiritualidade, arte sacra e a tradição contemplativa de Santo Inácio de Loyola.

Confraria Amis Et Vins realiza em 17 de dezembro, no Both, seu último jantar de 2025.