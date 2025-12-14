É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Turma fitness & chic se reuniu na manhã do sábado, 6, na loja Homem do Sapato da Avenida Senador Virgílio Távora, para o lançamento da "Timeless", campanha de fim de ano da grife e que convida a uma reflexão sobre como estamos vivendo nosso próprio tempo. Assim, Jhonathan Rêgo e Renata receberam amigos e clientes da casa em clima de brunch-baladinha, regado a café, drinks e as delícias de Rodrigo Viriato. Cenas...
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.