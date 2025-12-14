Logo O POVO+
josé guedes_lançamento Cinquenta anos de arte em livro
Foto de Clóvis Holanda
É editor de cultura e entretenimento do O POVO.

Clóvis Holanda

Jhonatan Rêgo e Renata Braga com o mascote da família (Foto: JoaoFilho Tavares)
Obra assinada pelo crítico de arte Hernan Pacurucu, o livro "José Guedes e o sonho absoluto" revisita as cinco décadas de carreira do artista visual José Guedes, propondo conexões entre o criador cearense e nomes como Matisse, Picasso e ícones brasileiros como Tarsila, Lygia Pape e Hélio Oiticica, indo até o pulsar pop de Keith Haring. Publicação também explora a vertente conceitual e experimental de Guedes, amplamente reconhecida em museus e coleções internacionais. Em prestigiada sessão de autógrafos no Verd Mall, Cocó, o artista recebeu muitos nomes de expressão, brindando, portanto, o Jubileu de Ouro de uma vida dedicada às artes. Presenças...

