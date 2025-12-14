Novo momento

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Após anos de um relacionamento cheio de idas e vindas com Ben Affleck, a cantora e musa pop dos cinemas Jennifer Lopez tomou uma decisão simbólica e que veio à tona nos últimos dias.
Beldade removeu uma tatuagem que havia feito em homenagem ao ex-amor, pondo um fim nas recorrentes especulações sobre uma sempre possível volta.
O numeral 8 deitado, representação do infinito, onde se lia "Jennifer and Ben" cruzados por uma flecha de cupido do amor, já não se encontra mais no dorso da artista. Novos ares...
