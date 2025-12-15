Arte & solidariedade em ação

Foto: Leca Novo Silvia Braz, almoço de Natal da Arezzo

É sempre uma das noites mais prestigiadas do concorrido mês de dezembro. Os figurões do mundo business, personas que protagonizam capítulos importantes da história da economia cearense, colocam seus bem cortados costumes ou belos vestidos e vão ao Hotel Gran Marquise para o Natal do Bem.

Jantar-leilão de obras de arte é uma ação do Lide Ceará e já chega em sua oitava edição. À frente da curadoria das obras expostas fica o galerista Max Perlingeiro, a quem cabe apresentar um pouco da importância dos trabalhos disponíveis, razões pelas quais vale a pena investir alguns milhares de reais para além da atitude solidária, já que toda a verba arrecadada nos lances é destinada a entidades de ação social.

Anfitriã maior da noite é a presidente do Lide Ceará, dinâmica Emília Buarque, que sempre abre a solenidade com uma mensagem que une cenário sócio-econômico, desafios no setor produtivo e na política, reforça o papel de todos os segmentos da sociedade em prol do desenvolvimento do Brasil, tudo molhado com o tom da esperança para o ano vindouro.

Homenageado desta edição foi o presidente do Grupo 3 Corações, empresário Pedro Lima, que conduz a gigante da indústria nacional com a simplicidade de um dono de bodega (isso ficou claríssimo no discurso de agradecimento), mas mantendo firme a visão de águia dos empreendedores de alma.

Seguem registros... Mais fotos em @pauseopovo

Então é Natal!

A convite da Arezzo e da überinfluencer Silvia Braz, chiques de São Paulo se reuniram em almoço, o Soho House, para momento de brinde pelas conquistas do ano e apresentação das novidades da marca para a temporada de festas.

Dentre as presenças, Anttonia Morais, Bianca Corona, Barbara Brito, Patricia Birman, Lilian Pacce, Cassia Avila, Reis Rodrigues, Patsy Scarpa dentre outras finezas.

Sobre Silvia, que na foto encarna o clássico vermelho com dourado da "Noite Feliz", segue sendo uma das comunicadoras de moda mais respeitadas e influentes do Brasil.

A beleza, elegância e estilo naturais, somados à maturidade e à forma de compartilhar sua rotina de fashion star, seguem agradando as seguidoras e ao mercado da publicidade nas redes sociais.

2025, assim como os últimos anos, foram dela. Silvia brilha!

"Jingle Jewels"

Maison Tânia Joias abriu suas portas, noite da última terça-feira, para o "Jingle Jewels", jantar com clientes e amigos da tradicional joalheira de Tânia Leitão e família. À mesa, além das delícias da Confitê, da chef banqueteira Roberta Rosalba, o brinde às conquistas do ano, ensejando um 2026 de saúde para todos. Cantora Vivian Fernandez, nossa Whitney Houston, encantou a todos com sua poderosa voz. Cenas...