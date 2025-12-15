Excelência em dois idiomas

Foto: Globo/Daniel Torres Marisa Monte

Sócias Manuela e Marcela Abreu reuniram família, parceiros e amigos, na tarde da sexta-feira, 12 de dezembro, para cerimônia de inauguração da Ways Bilingual School Fortaleza. Segunda unidade da rede no Brasil, a primeira funciona em São Paulo, escola é uma franquia do Grupo Arco Educação, maior empresa de educação básica da América Latina. O CEO da Arco, Ari de Sá Neto, participou do momento.

Localizada na Rua Nunes Valente, 919, no bairro Meireles, a Ways abrirá inicialmente turmas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental - Anos Iniciais, com expansão gradual até o Ensino Médio. Além de empreendedoras, as irmãs e sócias da Ways são educadoras com ampla experiência na educação básica e na gestão escolar, expertise trazida no DNA de uma família que, há mais de 60 anos atua no segmento.

A proposta pedagógica da Ways envolve formação integral bilíngue e alta excelência acadêmica. Também oferece programa de internacionalização, que busca proporcionar aos pais e aos alunos vivências fora do país. O modelo de ensino prioriza autonomia, personalização da aprendizagem e preparo para os desafios do mundo contemporâneo.

A escola estruturou um conjunto de parcerias com instituições reconhecidas nacionalmente, como Vera Passos, IBP, BLEC, Dragon Force e Duetos, que irão oferecer atividades nas áreas de artes, esportes, idiomas e desenvolvimento integral no Afterschool, após às 16h.

Na alimentação escolar, a Ways firmou parceria com a Nutrir Gestão Escolar, responsável pelo acompanhamento nutricional, e com a chef Bárbara Saunders, fundadora da Cacao Confeitaria Saudável, que assinará algumas preparações do cardápio da unidade. A proposta gastronômica busca unir sabor, saúde e experiências educativas à rotina alimentar dos alunos.

Vem aí!

Estrela máxima da Música Popular Brasileira, Marisa Monte traz ao Nordeste o show da turnê "Phonica - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo".

Serão três apresentações, todas em março de 2026: Fortaleza (07/03), Recife (14/03) e Salvador (28/03).

O espetáculo já foi acompanhado por um coro afinado de 120 mil vozes em seis cidades do Sul e Sudeste, onde a artista iniciou a tour, em outubro.

Trata-se da primeira turnê com sua banda e uma orquestra sinfônica com 55 músicos, sob regência do maestro André Bachur, regente e instrumentista paulistano, um dos nomes em ascensão da nova geração de maestros brasileiros.

Plateia

Um dos nomes mais tradicionais da dança no Ceará, a eterna bailarina e empresária Rossana Pucci recebeu presença das mais especiais no espetáculo de sua companhia de dança, último fim de semana, no Teatro RioMar. Na plateia de "Ígnea - Um Grito à Amazônia", o ator cearense Silvero Pereira, que acaba de vencer a última edição do "Dança dos Famosos", quadro de sucesso no Domingão do Huck. Cada vez mais interessado pelas possibilidades dos palcos, Silvero foi ver de perto o trabalho de Espaço de Arte Rossana Pucci, colecionador de prêmios em concursos pelo Brasil e o mundo.

Mercado

A Riva encerra o ano consolidando sua presença no mercado imobiliário cearense. Com seis meses de atuação em Fortaleza, incorporadora alcançou terceiro lançamento imobiliário. Expansão destaca a aceitação dos projetos da marca, nos bairros de Fátima, Praia do Futuro e na região do Shopping RioMar Fortaleza. Juntos somam um valor total de VGV de R$ 430 milhões. Ao todo mais de 250 unidades já foram comercializadas no período. Na foto, os gerentes comeciais Raphael Sancho e Gabriela Herculano com o diretor comercial e de incorporação Adriano Nobre.

Lançamento

Nesta quarta-feira, 17, professor de Direito e escritor Antônio Lourenço Neto lança, com sessão de autógrafos, às 19h, na Academia Cearense de Letras, "Kamau", romance infantojuvenil que chega ao mercado convidando leitores, educadores e famílias a refletirem sobre bullying, cyberbullying, desigualdades sociais e racismo na adolescência. Sobre o autor, é doutor em Educação pela Universidade Clássica de Lisboa e mestre em Direito Privado, o autor possui ainda formação em Liderança e Gestão de Pessoas pelo Insper e em Metodologias Ativas pela Fundação Lemann, além de pós-graduação em Gestão Escolar, Direito Tributário e Língua Portuguesa e Literaturas.



