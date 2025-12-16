Poder à mesa: Indústria e Estado celebram ano e projetam 2026

Foto: ANGELA WEISS / AFP Michelle Pfeiffer estrela " Um. Natal. Surreal." no Prime Video

Como por tradição, alguns dos nomes mais expressivos da política, do mundo business e da institicionalidade reuniram-se, na Casa da Indústria, para o anual "Almoço com o Governador".

Evento finaliza, simbolicamente, o ano de trabalho e as parcerias que os setores público e privado firmaram ao longo dos últimos 12 meses. É também momento de prestação de contas por parte do chefe do Executivo e, também, do líder maior do setor industrial no Ceará, presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, o anfitrião do mais que concorrido momento.

Além das homenagens e da formalização de novas assinaturas voltadas ao fortalecimento dos negócios no Ceará, solenidade foi marcada por tributo ao ex-presidente da Casa, Roberto Macêdo, morto em novembro deste ano.

Almoço também celebrou os 75 anos da Fiec, devidamente resguardados no livro "Fiec 75 anos - uma história de compromisso com o desenvolvimento do Ceará", de autoria do escritor Francilio Dourado.

Dentre as presenças, ministro da educação, Camilo Santana; presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri; prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; presidente do TCE, Rholden Queiroz; presidente do TJCE, desembargador Heráclito Vieira; desembargador federal do TRF5, Cid Marconi; secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

Também o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto; procurador-geral de Justiça do Estado, Haley Carvalho; os ex-presidentes da Fiec: Beto Studart, Fernando Cirino Gurgel e Jorge Parente; o 1º vice-presidente da Fiec, Carlos Prado; e o presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto; entre outro nomes.

Jingle Bells

Foto: ANGELA WEISS / AFP Michelle Pfeiffer estrela " Um. Natal. Surreal." no Prime Video

Uma das atrizes mais icônicas da Sétima Arte, Michelle Pfeifer protagoniza um dos novos filmes de Natal da temporada. Em alta na plataforma de streaming Prime Video está "Um. Natal. Surreal." (título original: "Oh. What. Fun"). Na produção, a atriz interpreta Claire, uma mãe que, após ser "esquecida" pela família, embarca em uma aventura para participar de um concurso de "mãe natalina", numa jornada de autoconhecimento e amor próprio. Embora os filmes da temática tenham se tornado caricatos em demasia nos últimos anos, a mensagem do longa, propondo um Natal leve e de reconciliação consigo mesmo, vale a aposta. Na foto, ela no red carpet da première.

Vem aí!

Foto: divulgação Jade Romero e Marcelo Paz

Fãs do Bell Marques em contagem regressiva para o sempre badalado Pré-Réveillon Flores, festa que o bloco Siriguella, do Fortal, realiza todos os anos entre Natal e Ano Novo. Mais uma vez, o espetáculo acontece no Marina Park, domingo, 28 de dezembro, com ingressos à venda na plataforma Efolia.

Na foto, a vice-governadora Jade Romero e o marido Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF, em registro no Flores de 2024. Casal curtiu o axé retrô do baiano no Lounge da Diretoria, espaço onde Ênio Carlos, Carvalhinho Jr. e demais sócios da festa recebem amigos e parceiros.

Sobre Paz, garante permanência no time cearense mesmo após o rebaixamento da equipe à Série B, amparado em sete anos consecutivos de sucesso e conquistas na Série A e no futebol sul-americano, histórico que o fez aceitar o pedido do Conselho da SAF e da torcida tricolor para a missão de reconduzir o rime à elite do Brasileirão.

Reconhecimento

Foto: @rubeniolima/ divulgação Dayane Costa, Wellington Sabóia e Léo Couto

Vereador Wellington Sabóia recebeu, nesta segunda-feira, 15, a Medalha Boticário Ferreira, concedida pela Câmara Municipal de Fortaleza. Homenagem foi entregue pelo presidente da Casa, Léo Couto, e proposta pela vereadora Dayane Costa, juntos com o homenageado na foto. Comenda reconhece projetos e iniciativas do parlamentar voltadas à defesa da mulher e à proteção do direito do consumidor à frente do Procon Fortaleza.

Expansão

Foto: Divulgação Juliana e Thaís Farias

Amo Vacinas, empresa cearense fundada pelas irmãs Juliana e Thaís Farias, segue consolidando sua presença no mercado de saúde preventiva e no setor de franquias. Com operação já presente em quase todos os estados brasileiros, a rede registrou mais um ano de crescimento expressivo, chegando a 46 franquias em todo País, 10 delas adquiridas somente em 2025. Sucesso!



