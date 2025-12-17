Música como ponte para o futuro

Foto: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Timothée Chalamet comparece à estreia em Los Angeles de "Marty Supreme"

Um dos projetos mais efetivos de educação e inclusão pelas vias da arte e do esporte, Instituto de Música Jacques Klein apresentou, noite da última quarta-feira, a décima edição do "IMJK em Concerto", espetáculo acompanhado por plateia emocionada no Teatro RioMar Fortaleza.

Apresentação reuniu a Orquestra Jacques Klein, o Coral Vozes de Iracema, o Grande Coral Infantojuvenil e a Orquestra Juvenil Jacques Klein, apresentando um repertório de clássicos do repertório erudito, obras contemporâneas e música brasileira.

Um dos momentos mais aplaudidos da noite foi o solo do jovem contrabaixista Kayky Gomes, de 18 anos, que interpretou o Concerto para Contrabaixo - "Allegro", de Antonio Capuzzi. Músico iniciou sua trajetória no IMJK aos 10 anos, conquistou seu primeiro instrumento próprio após campanhas coletivas e apoio da comunidade musical.

À frente, a diretora institucional do IMJK, Bia Fiúza, e os membros do Conselho Administrativo e Fundadores do IMJK, Lauro Fiúza e Bitoca. Presenças...

Estreia

Inspirado na vida de Marty Reisman, uma figura lendária e excêntrica do tênis de mesa (pingue-pongue) nos Estados Unidos, chega aos cinemas em 8 de janeiro o longa "Marty Supreme". No papel principal está o jovem Timothée Chalamet (foto), expoente da nova geração dos queridinhos de Hollywood. A trama demonstra que o talento, inúmeras vezes, se manifesta fora dos circuitos tradicionais e é lapidado na adversidade, como ocorre na vida do protagonista e em tantos outros casos de sucesso no mundo do esporte, haja vista o futebol brasileiro. A foto é da première da produção no Samuel Goldwyn Theater, Beverly Hills, Califórnia.

Mercado

Moura Dubeux celebrou, com charmoso sunset em 9 de dezembro, um dos marcos mais expressivos de sua história: a conquista de mais de R$ 1 bilhão em vendas pela primeira vez no Ceará. O resultado, o maior já registrado pela companhia em um único ano no Estado, confirma o forte desempenho regional e reforça o mercado cearense como um dos mais estratégicos para o grupo. Na foto, Marcelo Prado, gerente comercial do Grupo MDNE e Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX do Grupo MDNE durante a comemoração no Ideal Clube.

Noites estreladas

Gerente-geral do Hotel Gran Marquise, Philippe Godefroit, na foto com Ellen, está nos últimos preparativos para duas noites de consolidado sucesso e procura no Cinco Estrelas: a ceia de Natal no restaurante Mucuripe e a grande festa de Réveillon, no novíssimo salão Spazio, recém-reformado pelas mãos de Racine Mourão. Quem aguentar amanhecer o dia ainda tem direito de participar do famoso café da manhã.

Viva os noivos!

Viviane Sobral e Juliano Medeiros realizaram cerimônia de enlace no sábado, 13 de dezembro, no Pepino's Lounge, espaço localizado no Eusébio. Casal de jornalistas - que já havia realizado, em 2025, as cerimônias na igreja e no cartório seguidas de jantares íntimos - reuniu família e amigos para celebrar o amor em grande estilo. Na foto, Vivi e Juliano logo após a cerimônia.



