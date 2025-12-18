A promessa de ter uma casa mais organizada em 2026

Foto: Divulgação Arquiteta Bia Sales participa do Programa Pause desta sexta-feira

Contagem regressiva...

...para um novo ano e vem sempre aquele desejo de passar a limpo os 12 meses, realinhando o que não funcionou ou fluiu como esperávamos.

Para quem reconhece a influência do ambiente sobre nossas ações, nossa produtividade, sobre o relaxamento e o bem-estar global, o programa Pause desta sexta-feira, 19, recebe duas especialistas na área, as arquitetas Bia Sales, que defende o conceito de "arquitetura contra o caos", e Laura Rios, que atua com os princípios do Feng Shui, arte e ciência chinesa para harmonizar pessoas e ambientes.

Na lógica do Feng Shui, é possível manipular o fluxo de energia vital (Chi) por meio da organização de espaços, uso de cores, formas e os cinco elementos (madeira, fogo, terra, metal, água) para atrair boas energias, bem-estar, prosperidade e saúde, removendo bloqueios e desequilíbrios.

Episódio vai ao ar às 16h, ao vivo, no Youtube do O POVO, no facebook e instagram do O POVO Online, ficando disponível também nos apps de áudio Spotify e Deezer.

Férias no Ceará

O Beach Park conquistou o 1º lugar no prêmio nacional Reclame Aqui 2025, na categoria Hotéis e Resorts - Grandes Operações, uma das mais importantes premiações de reputação e qualidade de atendimento ao cliente no Brasil. A premiação reconhece empresas que demonstram um compromisso com a qualidade no atendimento, sendo os vencedores definidos por meio do voto popular e uma avaliação detalhada da jornada completa do cliente. Há 15 anos, consumidores elegem as empresas que oferecem as melhores experiências e resolvem problemas com eficiência. Mais do que um troféu, é um selo de confiança e credibilidade no mercado.

Bons números

Foto: divulgação Marcelo Cavalcante e Marcelo Gondim

Médicos Marcelo Cavalcante e Marcelo Gondim finalizam 2025 com motivos para comemorar. Clínica Conceptus registrou crescimento de 27% no número de casos e tratamentos realizados em relação a 2024, resultado que acompanha a ampliação de sua estrutura e a consolidação de sua atuação em medicina reprodutiva. Ao longo do ano, mais de 5 mil casais foram atendidos por um corpo clínico formado pelos sócios do centro de saúde e outros dez médicos assistentes.

Em 2025, vale destacar, a Conceptus passou a operar em uma nova sede, migrando de um espaço de cerca de 400 metros quadrados para um complexo moderno de aproximadamente mil metros quadrados, contando com equipamentos de ponta, alinhando alta tecnologia e acolhimento.

Reconhecimento

Foto: Divulgação Katiana Pena e Sandra Annenberg

A Globo e a Organização das Nações Unidas anuncião uma coleção para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) se uniram para lançar o livro que celebra os 40 anos do Criança Esperança, um dos mais importantes programas sociais do País. Dentre as histórias que a obra perpassa ao longo das páginas, está a do Instituto Katiana Pena (IKP), da bailarina e coreógrafa Katiana Pena, que teve sua história selecionada para integrar o material. O projeto, funciona no Bom Jardim. Na foto, Katiana com a jornalista Sandra Annenberg.

Reencontro

Foto: Divulgação Leandro Vasques e o professor César Barros Leal

Por ocasiãoda 30ª edição do Fórum de Ciência Penal, advogado criminalista Leandro Vasques participou como debatedor de palestra proferida pelo professor César Barros Leal, expressão nacional e internacional do Direito Penitenciário e inspirador de gerações. Tratou-se de momento especial de reencontro pois Vasques foi aluno de Barros Leal quando de seu mestrado na UFPE.

Evidência

Foto: JoaoFilho Tavares Carolina Fechine

Comemorando um ano de funcionamento e sucesso da Ellevate Clínica, centro de medicina estética e longevidade no BS Design, a dermatologista Carolina Fechine também celebra importante reconhecimento em sua carreira. A profissional, que sempre aliou o atendimento em consultório a uma dedicada trajetória acadêmica, assumiu coordenação da Pós-Gradução em Tricologia do Hospital Albert Einstein (São Paulo), curso onde também leciona. Atuando também em São Paulo há treze anos, os sócios na Ellevate, Carolina e o marido Roney Fechine, jovem e respeitado cirurgião plástico, oferecem as técnicas e procedimentos mais avançados e eficazes da área de beleza e rejuvenescimento.

Lançamento

Histórico Palácio da Luz, sede da Academia Cearense de Letras, recebeu, na noite da quarta-feira, solenidade e sessão de autógrafos do livro "Kamau", romance juvenil escrito pelo advogado e professor Antônio Lourenço Neto. Após publicar obras no campo do Direito, o também doutor em Educação enveredou por narrativa cujos panos de fundo são o bullyng e o racismo, temas que Antonio já trabalha no campo do Direito. Presenças...