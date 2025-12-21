Poder & Diálogo o almoço da Fiec com o governador

Foto: VALERIE MACON / AFP Rami Malek

Como por tradição, alguns dos nomes mais expressivos da política, do mundo business e da institucionalidade reuniram-se, na Casa da Indústria, para o anual "Almoço com o Governador".

Evento finaliza, simbolicamente, o ano de trabalho e as parcerias que os setores público e privado firmaram ao longo dos últimos 12 meses. É também momento de prestação de contas por parte do chefe do Executivo e, também, do líder maior do setor industrial no Ceará, presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, o anfitrião do mais que concorrido momento.

Além das homenagens e da formalização de novas assinaturas voltadas ao fortalecimento dos negócios no Ceará, solenidade foi marcada por tributo ao ex-presidente da Casa, Roberto Macêdo, morto em novembro deste ano.

Almoço também celebrou os 75 anos da Fiec, devidamente resguardados no livro "Fiec 75 anos - uma história de compromisso com o desenvolvimento do Ceará", de autoria do escritor Francilio Dourado.