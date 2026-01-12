Sobre a mesa, a listinha dos "Ipês", IPVA, IPTU & afins

Foto: Michael Loccisano/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP Wagner Moura 35ª edição do Gotham Film Awards no Cipriani Wall Street em 1 de dezembro de 2025, na cidade de Nova York.

E aí?

Como se foram de Natal e Ano Novo?

Já estão de dieta e cumprindo as metas, possíveis e imaginárias (como fazer exercícios às 5 da manhã e largar a Coca Zero), ou seguem engatinhando, bem no ritmo Brasil Pré-Carnaval?

Às vezes acho que o embalo da "Marcha Lenta", como na canção Bloco do Prazer, de Gal Costa, é a predestinação por estas bandas...

Pois bem, estou voltando de férias, mas admito que quase antecipei meu retorno...

Ainda estava jogando fora as garrafas de espumante vazias e comendo o último panetone (como eu amo aquela desgraça ultracalórica) quando o planetinha demonstrou, mais uma vez, que anda bem agitado e cada vez mais dividido em macroblocos econômicos e de poderio bélico.

O "Maduro Case" jogou por terra o ainda recente desejo de amor, paz e união da noite de Réveillon, as camisas brancas ainda estavam de molho no Vanish e nós, "estamos, meu bem, por um triz", como diria Cazuza.

Sabe o que fiz diante do "cenário-War"?

Apertei internamento o botão "ONU", um lance diplomático, suave, engomado, lento e dispendioso, como um chá da tarde à francesa num hotel chique de Paris ou aquele grupo de WhatsApp de amigos que fica eternamente no "vamos combinar", mas ninguém se vê nunca.

Segurei minha ânsia de repórter e, em bom cearensês, engatei o "tô nem vendo". Fui curtir meu merecido descanso, aguardando sempre as bombas, nos múltiplos sentidos da palavra.

Andei pelo sertão e pelo litoral. Como nosso Ceará é lindo! Um paraíso natural. Que benção do destino ter nascido aqui.

Por entre a poética dos cactos compondo a tela onde o sol se põe laranja, no sertão de Quixadá, ou o mar azul turquesa morno e calmo de Icaraizinho de Amontada, percebi uma semelhança: muros marcados pelas iniciais de facções criminosas. Seja no alto de uma serra ou num beco inabitado de uma vila de pescadores, nossa geografia está toda demarcada.

...E tem um "porém" intrigante...

Das muitas pessoas "nativas", como se diz, com as quais conversei (quase numa apuração jornalística), todas, sem exceção, fizeram questão de registrar o quanto esses grupos seriam, segundo os relatos, "inofensivos" e até "guardiões" dos moradores e trabalhadores das comunidades. "Aqui ninguém mexe com a gente" foi a frase que mais escutei - seria medo?

Pode ser também, talvez, uma expressão daquilo que o jornalista e pesquisador de violência da UFC, Ricardo Moura, definiu como "paz consentida" em sua coluna publicada ontem aqui no O POVO.

Na Universidade esse fenômeno, de coexistência entre Estado e crime, vem sendo tratado por "Governança Criminal". Vejamos até onde isso vai dar...

Aliás, vê quem quer, a opção vem sendo mesmo é fechar os olhos, ocupados em desenhar as estratégias e politicagens para as eleições de 2026, 2028, 2030... ou observar, desde a noite de ontem, o reality show Big Brother Brasil.

Morro e não entendo essa espécie de voyerismo - sem sexo - enrustida nessa audiência do tal programa, mais uma das causas perdidas, um desses anestésicos sociais frente à realidade. Bom, assistam e desfrutem...

...eu estou fora.

Diante da listinha dos "Ipês", IPVA, IPTU & afins, não sobra tempo para acompanhar a vida alheia, nem que seja para reparar no neo-padrão estético feminino de extrema magreza. Pelo que vemos, o Kate Moss style voltou com tudo dos anos 80-90, das passarelas à vida real, nem que seja na base das canetinhas milagrosas. O manequim da vez no mundo das ilusões fashonistas é 36 e, como diria uma tia desbocada, "as bestas acompanham tudo o que inventam".

Vou indo completamente feliz por reencontrá-los nesse nosso papinho diário, que fica ainda mais gostoso com as mensagens que vocês me enviam por email ou pelas redes (anti)sociais.

Minha cabeça para 2026 está como aquele trecho da supracitada música de Gal...

"Não quero oito, nem oitenta, eu quero o bloco do prazer, e quem não vai querer?"

Flores.... CH voltou.

Torcida de estrelas

Foto: Divulgação Hermila Guedes, Geane Albuquerque, Tânia Mara e Robério Diógenes

...E enquanto Wagner Moura era anunciado, em Los Angeles, como vencedor do prêmio de "Melhor Ator" no Globo de Ouro, colegas do elenco de "O Agente Secreto" se reuniram, em Fortaleza, para torcer pelo filme. Ator Robério Diógenes, o delegado da trama, recebeu Hermila Guedes (a Cláudia da trama), Geane Albuquerque (Elisângela na história), e Tânia Mara, que viveu dona Sebastiana, atriz descoberta com quase 80 e confirmada em seis filmes neste ano. A torcida é pé quente!

"O" Cara

Todos os holofotes da Sétima Arte sobre o baiano Wagner Moura, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator pela atuação em "O Agente Secreto", longa também ganhador da estatueta de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa". Consciente do momento "star", contratou a stylist Ilaria Urbinati para vesti-lo durante toda a campanha de divulgação da obra. A italiana tem, dentre seus clientes, astros como Bradley Cooper, Chris Evans, Rami Malek, Adam Brody e Ryan Reynolds. O resultado é um espetáculo de elegância que só a alta alfaiataria masculina é capaz de proporcionar,

Wagner brilha! Viva o cinema brasileiro!

Virada

Enquanto a gente organiza os bloquinhos de Pré-Carnaval, cabe registrar as presenças do Gran Réveillon, tradicional festa da virada no Cinco Estrelas Gran Marquise. Diretor geral Philippe Godefroit e equipe receberam cearenses e turistas de todo o País para a festa, que transcorreu com fartura e animação até o amanhecer do dia 1º, com direito ao famoso café da manhã do hotel. Seguem presenças...

abrir (Foto: clovis holanda)Legenda (Foto: clovis holanda)Legenda (Foto: clovis holanda)Ariane e Fernando Oliveira (Foto: clovis holanda)Legenda (Foto: clovis holanda)Legenda (Foto: clovis holanda)David Paiva e Patrícia Ferreira (Foto: clovis holanda)Cid Pucci Neto e Narciso Queiroz (Foto: clovis holanda)Legenda (Foto: clovis holanda)Ana Cristina Miranda e José Augusto Pontes (Foto: clovis holanda)Roxane Pucci e Luiz Carlos Dantas Filho (Foto: clovis holanda)Ana Karla, Catarina, Maria Constantina e David Feitosa (Foto: clovis holanda)Carlos Couto e Glaucia Castelo Branco (Foto: clovis holanda)legenda (Foto: clovis holanda)Laura, Valentina, Anelise e Clovis Holanda (Foto: fotos clovis holanda )Lucas, Elen e Philippe Godefroit (Foto: Clovis Holanda)Renato Gondim e Thiago Montenegro



