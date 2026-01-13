Janeiro tem um "sei lá o quê"... desculpem, capricornianos

Foto: Thais Mesquita FORTALEZA, CE, BRASIL, 07.04.2022: Especial Anivrsário de Fortaleza - Restaurante Zena localizado na Meton de Alencar tem uma das Feijoadas mais conhecidas (Foto:Thais Mesquita/OPOVO)

Embora fraquísimos no quesito farra, já que detestam perder tempo com algo sem retorno objetivo, eles nos ensinam muito sobre planejamento, cautela, lealdade, profundidade nas entregas e nas relações.

O mês no qual nasceram, começo de ano, período de retomadas, inclusive, combina demais com a personalidade astrológica dessa turma.

Não obstante estarmos, a maioria, com o bolso vazio e cheios de "ipês" para pagar, com a bateria social arreada após tantas "confras", sofrendo com o sobrepeso e o refluxo da farofa natalina, ainda inventaram o movimento "Janeiro Seco", campanha de estímulo a passar os primeiros trinta dias do ano com zero álcool.

...E antes que os capricórnios avancem sobre mim, como os chifres que Anitta usou em seu show domingo na Cidade, anuncio, para quem segue no Janeiro Molhadíssimo de Pré-Carnaval, a grande tendência das bebidas para a temporada: os drinks spritz, coquetéis leves e refrescantes, gasosos, derivados do clássico italiano Aperol Spritz. Estão jogando bebidas no estilo bitter, como Campari, em cervejas leves, espumantes frescos, frutinhas e outras frescuretes de charme.

O Campari, inclusive, foi o maior "glow up" de marketing já feito por uma marca de bebidas nos últimos anos. Sem precisar contratar a Gisele Bündchen e nem o Cristiano Ronaldo, conseguiu sair do menu de cabaré para o chiquê solar da juventude na vibe Trancoso em pouquíssimo tempo. Beber Campari, meu bem, é hype.

Em se tratando de repaginada, volta por cima, uma amiga anda a procura não de um amor. Aliás, primeiro a paixão, para fazer um love bacana, mas a intenção dela mesmo é uma decepção amorosa daquelas capazes de fazê-la perder 15kg.

A bacana até "ozempificou", mas anda viciada num tal de Tizcake, bolinho de chocolate da moda nas "Aldeotas", que tem feito as bonitas & pretensas perderem a linha completamente. Para certos casos, só um bom chifre, a história está aí para confirmar... e vale para muito mais viradas do que o desejo febril de encolher o corpo até caber numa calça 36.

Foi o caso do prefeito de Massapê, Ozires Pontes, em claríssima entrevista, na edição de terça-feira, 13, na qual o gestor, ex-presidente do PSDB no Ceará, justifica seu apoio declarado à pré-candidatura a deputada estadual de Tainah Marinho (PT), esposa do presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB), e ao pré-candidato à reeleição como deputado federal AJ Albuquerque (PP).

O estranhamento, nos bastidores e levantado pela reportagem, é ao fato de as duas pré-candidaturas serem da base de Elmano de Freitas, enquanto o tucanato estuda Ciro Gomes à frente da batalha pelo Executivo municipal.

Diante dos questionamentos, alguns até apontando uma suposta "traição" ao partido, Ozires explica que esses, os que criticam, desconsideram a dinâmica política das cidades do Interior (eu diria no Brasil como um todo), marcada por "relações familiares, históricas e pessoais". Alguma dúvida?

Por fim, podemos concluir que a Era Artesanato e Ação Social das primeiras-damas passou...

Falei demais, vou indo, absolutamente desejoso de almoçar uma bolinha de carne do restaurante Zena, no Centro, que comemorou no domingo, 11, 56 anos de atuação, reunindo clientes amigos, famosos e poderosos em almoço com o tempero da queridíssima dona do pedaço, um capítulo importante da história da culinária desta Cidade.

Homenagem

Contagem regressiva para a 58ª edição do Carnaval da Saudade, baile momino mais longevo e tradicional da Capital, reunindo nos salões do Náutico Atlético Cearense várias gerações de famílias foliãs. Festa acontece em 7 de fevereiro, Sábado Magro, e neste irá homenagear o multicultural Fausto Nilo (foto), ícone vivo da arte, da música e da identidade cultural do Ceará.

Para além da importância da obra de Fausto em várias frentes, vale destacar sua autoria em canções emblemáticas do Carnaval do Brasil como "Bloco do Prazer", "Chão da Praça", "Zanzibar", dentre muitas outras. Tema da festa em 2026: "O Luxo da Fantasia", materializando um convite, portanto, a reviver o glamour dos bailes de Carnaval, com todos os brilhos que a festa pede.

No palco, a banda XêruS e Beijos, conduzida pelo vocalista Rômulo Santaray, que em 2025 deu um show de voz e performance no evento. À frente, o mais que dinâmico presidente do Clube, Henrique Vasconcelos, na foto com o homenageado. E eu... tenho duas certezas na vida, a morte e a presença há décadas nessa festa, enquanto a saúde e o bolso me permitirem. Mesas à venda na secretaria do clube.

Arco Final

...E no burburinho do Golden Globe, zoom no laçarote cravejado de cristais da calcinha fio de Teyana Taylor.

Na frente inofensivo, o pretinho da maison Schiaparelli promoveu engarrafamento no red carpet do famoso prêmio da Sétima Arte, depois que a beldade exibiu o detalhe sexy & fetichista.

Atriz interpretou Perfidia Beverly Hills no filme "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, atuação pela qual levou para casa o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante.

Brilha!

Ski em família

Família Benzaama em temporada relax em Pragellato, na Itália. Com paisagens deslumbrantes e clima ameno, a região foi ideal para momentos de conexão entre Zakaria Benzaama, Marina e a filha Malu.

Pragellato é uma pequena comuna localizada na região do Piemonte, no noroeste da Itália.



