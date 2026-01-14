Depois do "Fomo", o boom da vez parece ser ficar "no off"

Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Hailey Bieber na festa GQ Men Of The Year

A revanche do "@"

Muito se falou, em 2025, da "Fomo", sigla oriunda do inglês "Fear Of Missing Out" (medo de perder), aquela sensação estranha que temos quando nos permitimos passar algum tempo no mundo offline.

Parece bobagem, mas muita gente não consegue mais ver um filme, ler um livro, participar de um solenidade, assistir a uma apresentação que seja sem experimentar uma involuntária ansiedade pelo fato de estar sem o telefone em mãos.

Bisbilhotar a tudo e a todos, ao mesmo tempo em que se é bombardeado por inúmeras informações, parece ter ocupado um vazio íntimo, um lance existencial mesmo, capaz de anestesiar as preocupações em meio à aceleração e angústia dos dias.

O termo também se refere ao desejo - ou mesmo inveja e cobiça - que as redes sociais despertam ao exibir usuários em determinados locais ou eventos, festas badaladas, relaxando num hotel de charme ou em um roteiro turístico dos sonhos.

Pois bem.... sinais dos tempos...

...como tudo na vida humana acontece em ciclos e eles sempre se abrem e depois se fecham, em 2026, ao que parece, vem a revanche contra a Ditadura dos Algoritmos!

Chama-se Jomo, de "Joy of Missing Out" (alegria de perder), o prazer que internautas têm relatado e propagado ao optar, intencionalmente, por desconectar-se das redes sociais para experimentar uma presença plena, seja sozinho ou nas atividades em grupo.

A lógica do Jomo é focar no bem-estar pessoal, no presente, no que realmente importa. Sentir o prazer de uma pizza deliciosa sem a preocupação em fazer uma foto incrível do prato e ter de ficar respondendo às interações de seguidores, ao mesmo tempo em que se ignora o olho no olho com os demais comensais à mesa.

Li, estes dias, uma verdade: "vida low profile é coisa de herdeiro, quem ainda está construindo tem mais é que aparecer e se vender". Fato, mas que é bom umas horinhas "no off", que agora chamam de "Jomo", é bom demais...

Como dizem os GenZ, hoje vou "jomar"... Flores...

Tradicional "Pré" I

Foto: João Filho Tavares Eliziane e Evandro Colares realizam em 30 de janeiro o Bloco Tamo Junto

Nomes de expressão do empresariado, do mercado & afins começam a receber o desejado convite para mais uma edição do "Tami Junto", bloco de Pré-Carnaval comandado por Eliziane e Evandro Colares na sede de sua Advance Comunicação.

O embalo costuma ser um dos points de badalação dos bacanas & beldades nas prévias que antecedem a folia momina. Este ano, evento acontece no fim de tarde do dia 30 de janeiro.

Tradicional "Pré" II

Foto: Martinha Assunção/ Acervo pessoal Colombo Cialdini e Martinha Assunção

Colombo Cialdini na contagem regressiva para mais uma edição do seu "Pré-Carnaval do Li$0 BAR", dia 7 de fevereiro na Barraca Santa Praia. Serão dez horas de festa com Os Transacionais , Karol do Axé , Val Xavier, Pimenta Malagueta e Wellington Hansk. Na foto, posa com a amiga Martinha Assunção, que vai reunir uma turma num lounge especial dentro da folia.

Vem aí!

Foto: Caio Azevedo/ Divulgação Bruno Gonçalves e Carla Ibiapina

Prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves anunciou, em evento naquele município, as atrações musicais e a programação oficial do Carnaquiraz 2026. Após o sucesso da edição de 2025, a festa se consolida como um dos principais destinos do calendário momino. Destaques de 2026: DJ Alok, Filipe Ret e Zé Neto & Cristiano, dentre muitos outros nomes. Na foto, posa com primeira-dama Carla Ibiapina.

Se essa moda pega...

Alguns leitores ficaram tão animadinhos com a calça fio dental, cravejada de cristais, que Teyana Taylor usou no Globo de Ouro, publicada por aqui ontem, que resolvi trazer outra "aplicação" da peça no mundo das celebridades.

No desfecho de 2025, Hailey Bieber compareceu à festa GQ Men Of The Year, no Chateau Marmont, Los Angeles, trajando modelito da chique Gucci com a mesma proposta. Se o tal rabisco de tecido atravessando a pele virar moda, hein?

Inauguração

Empresário Apollo Barros, CEO e fundador do Grupo Top Up Academias, reuniu turma fitness e mercado para a inauguração da TOP UP Aldeota Gold, nova unidade da rede, fruto de um investimento de R$ 8 milhões. Além do maquinário de última geração, estão entre os diferenciais do equipamento o serviço de valet, Coffee Lounge, áreas de convivência e hidratação, além do acompanhamento permanente de nutricionista e fisioterapeuta. Com a abertura da academia na Aldeota (Rua Tibúrcio Cavalcante, 1221), a Top Up atinge a marca de 17 unidades no Ceará. Presenças...

