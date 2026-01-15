Já que o clima está quente mesmo...

Foto: Lucas Vianna/ Divulgação Camila Pitanga será a rainha do Baile de Carnaval Copacabana Palace

Sextou...

...o clima, naturalmente, já está quente, escondam a páginas das crianças e vamos aos poucos...

...um amigo, 50 , bem quietinho, paizinho de grupo de casais da Igreja, barriga de chope, camisa xadrez mangas curtas, sem um "muque" nos braços, nada de pulseirinhas e nem corte de jovem nos cabelos, anda apavorado.

Foi interpelado, o verbo é este, por um perfil no Instagram de um casal adepto de estripulias - a três.

Num primeiro momento, ele até pensou que fosse uma pegadinha de amigos do bar às sextas-feiras, até que começaram a chegar as fotos da intenção.

As imagens e as mensagens apagam logo após serem vistas. E ele, ainda inocente, nem consegue bloquear o canal de proposta indecente e nem se entrega ao labirinto das fantasias.

Fica passeando, de mãos dadas no shopping com a titular e as crianças, imaginando por onde andam, num sábado à tarde, "aqueles dois depravados". Por outro lado, segue abrindo, insistentemente, quase como um vício, o perigosíssimo "in box".

Não responde nada, mas também não deixa de olhar. Eis o dilema.

O maior medo dele, da "vítima", é que, numa dessas trocas de celulares com a esposa, ela, com suas mãos cheias de aparadores, segurando a aliança do "sim eterno", acabe vendo o que jamais imaginaria estar acontecendo, ao mesmo tempo em que ele, até então, não tenha feito nada.

...E nesse jogo de "abre e fecha" apps, sigilos e desejos, o jovem cinquentão se pergunta por que, logo ele, um cara tão pacato, fora dos padrões de beleza em vigor, foi o escolhido como alvo de um pretenso "ménage à trois".

A resposta é simples: "dad body" (corpo de pai) é uma das tendências no jogo da atração.

Mulheres e homens gays têm, cada vez mais, declarado um certo fetiche por "caras" com um semblante "pai de família", um tipo que transmite maturidade, autoconfiança, tranquilidade, conforto emocional, colo. O abdômen tanquinho, embora eternamente estético, anda perdendo valor na bolsa de apostas da sedução.

Muitas reportagens têm dado conta do fenômeno comportamental e mais, basta ler os comentários nas redes sociais para ficar claro mais um aspecto: os "fofinhos" seriam, segundo os relatos, bem mais dedicados do que os bonitões ao leito.

É, pois é...

...enquanto isso tem uma tchurma, cada vez maior, misturando canetinha emagrecedora e reposição hormonal para ficar com 8% de gordura, muitos músculos, veias ressaltadas e um desenho morfológico sobre-humano...mais lembrando primos de Alien, mesmo às custas dos inquestionáveis riscos e efeitos colaterais da neobomba fitness.

...sem falar no uso exacerbado do botox e dos preenchimentos, haja vista o "elenco" do novo Big Brother Brasil, com rostos cheios de extensões desproporcionais, estranhíssimas nos closes de cena.

Como já comecei pelo "Pré-Sal" dos costumes, cabe informar que a toxina botulínica, o botox, há anos percorrendo inúmeras possibilidades pelo corpo, rodou, subiu, desceu e acabou chegando também lá, no local impublicável, como tratamento médico para relaxar o músculo do esfíncter e tratar fissuras sem a necessidade de cirurgias.

O "pro" é que no Brasil tudo vira Carnaval e já estão associando a aplicação a um maior prazer etc & tal.

Antes de dar meu tchau e ser "excomungado" pelos meus leitores mais conservadores (amo vocês, viu? não me deixem!), finalizo com uma inspiradora novidade nesse comecinho de 2026...

Em alta na web a sigla NOLT, do inglês "New Older Living Trend", que define pessoas 60 que trocaram termos como "terceira idade" ou "melhor idade" por um estilo de vida cheio de propósito, curiosidade e vontade de evoluir.

São adultos que optam por seguir defendendo o direito de continuarem ativos, visíveis e protagonistas de suas próprias vidas e vontades, ignorando os modelos que

a cultura do etarismo tenta impor

na sociedade.

O perfil do Instagram @rolanaorla publicou um belo carrossel de fotos com os "Nolts" corredores da Beira Mar, onde podemos ver gente que exemplifica bem demais essa nova forma de encarar a passagem do tempo, como o empresário Idézio Rolim (Grupo Coco Bambu), a conselheira Soraya Victor (TCE), Carlos Pimentel, Beth Carvalho, Eliana e Eduardo Lamboglia, dentre muitos outros.

Vou indo... me segurando para não cair na folia Pré-Carnavalesca já neste fim de semana, evitando a ressaca capotante pós-40.

Sobre o desfecho da historinha lá de cima...quem saberá...

Flores!

Abram alas

Uma das atrizes mais celebradas e versáteis da dramaturgia nacional, Camila Pitanga foi anunciada como a Rainha do Baile de Carnaval do Copacabana Palace Hotel, no Rio de Janeiro. Centenário equipamento turístico realiza há décadas a famosa festa, sempre nos sábados da folia carioca, reunindo nomes do jet set internacional, famosos, moderninhos & afins, incluindo bacanas do Ceará, sempre marcando presença. Na foto, posa já no clima de glamour que o posto pede. Brilha!

Dona da Festa

Foto: Roni Vasconcelos/@ronivasconcelos/Divulgação Clara Franck

Já virou tradição, quando passa o Réveillon, é hora do Bloquinho de Verão na Cidade! Animados e bronzeados vão nas tardes do sábado ao Colosso, onde Clara Franck (a poderosa dos megaeventos) comanda um festa colorida e cheia de atrações até o Carnaval chegar. Essa aí dá aula de como fazer acontecer. Sucesso!

Últimas...

Confraria Amis Et Vins agendou para 31 de janeiro encontro em formato especial: fim de tarde no Iate Clube, todos com roupas claras, com direito a homenagem aos integrantes que já partiram, Régis Feitosa e Paulo Coelho. Viúvas Mariella e Liana, respectivamente, são convidadas especiais.

Shopping Iguatemi Bosque, que ficou conhecido entre os corredores como "Ibiratemi", num trocadilho com o Parque Ibirapuera (SP), abraça os corredores que enchem de colorido e saúde, todos as manhás, seu estacionamento e entorno. Passa a disponibilizar, entre 5h e 8h, os banheiros da Praça de Alimentação Bosque, onde se encontra o Supermercado Guará.

Comoção geral, no mundo da moda e da beleza, pela partida inesperada do famoso e jovem mauiador Aleff Facó, um dos grandes talentos do Estado na área.

Jhonathan Rêgo e Renata, à frente da grife Homem do Sapato, realizam em 31 de janeiro o primeiro treino de corrida da marca, reunindo clientes amigos na loja da Virgílio Távora.

Decoradora Branca Mourão convidando para mais um de seus sempre badalados aniversários. Tema "BM Rodeo Party", sugerindo que convidados usem & abusem de chapeús, botas, jeans, franjas e tudo o mais que o estilo sertanejo-country permitir.

Zenir Móveis e Eletros promove jantar com parceiros da indústria e fornecedores no dia 15 de janeiro, no Restaurante Allêz, como forma de celebrar a inauguração da loja da Rua General Sampaio, que acontece no dia 16/01.

Aniversariante de fevereiro, empresária Ana Cristina Miranda (Editora Aprender) garantiu seis meses do 58º Carnaval da Saudade, onde decidiu comemorar o novo ciclo com a família.



