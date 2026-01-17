Globo de Ouro: zoom no red carpet

Foto: Clovis Holanda Fred Costa, Roberta e Alice no Gran Réveillon, do Gran Marquise

Não tem jeito. Podem torcer o nariz, criticar as excentricidades, questionar os modelos, tecidos, propostas, mas os tapetes vermelhos da Sétima Arte serão sempre um termômetro no quesito estilo. E mesmo as estrelas estando trajadas no mais elevado black tie, sempre sobram inspirações para momentos menos formais na vida dos mortais.

As beldades exibiram belezas mais leves, com cabelos milimetricamente naturais e maquiagens construídas de forma a exaltar os traços do rosto, sem nenhum excesso. Os vestidos vieram mais fluidos, menos dramáticos e sem grandes ousadias, com raras exceções. Há um certo ar de roupa atemporal no ar, algo que fique para a posteridade e capaz de ganhar a tutela de clássico.

Para os homens, uma peça foi quase unanimidade: o costume seis botões transpassado, conhecido como jaquetão, a exemplo do brasileiro Wagner Moura, que optou por um Maison Margiela. Outro destaque foram as lapelas dos ternos, cada vez mais largas, muitos broches, relógios históricos de marcas como Cartier e Omega, além das calças que, definitivamente, não são mais nem sequer ajustada aos corpo, a modelagem agora é um oversize bem pensado, dando o efeito do novo fashionismo.

E se há algo que chamou atenção, foram as atrizes que optaram por deixar uma parte do bumbum à mostra, por meio das transparências e das calcinhas de fio. Ui, ui, ui... se essa moda pega.

Segue galeria...

Palco

Fortaleza abre o calendário de grandes atrações internacionais de 2026 no dia 27 de fevereiro. O Ideal Clube de Fortaleza recebe a cantora, compositora e produtora norte-americana Macy Gray, em única apresentação na cidade.

A artista traz ao Brasil sua aguardada Turnê de Verão 2026, celebrando os 25 anos do álbum “On How Life Is”, trabalho que a consagrou mundialmente. Repertório inclui clássicos como “I Try”, “Still” e outros sucessos que atravessaram gerações.

Lançado em 1999, "On How Life Is" tornou-se um fenômeno global, vendeu milhões de cópias e rendeu à cantora o Grammy de Melhor Performance Vocal Pop, além de prêmios internacionais e uma base fiel de fãs ao redor do mundo.

Ingressos à venda na plataforma Ticket Master.

Virada I

Deu branco para David Rodriguês, Sávio Brito, Iara Araripe, Victor Oliveira, Rodrigo Frota e Claúdio Nelson na maratona de festas da transição 2025-26 pelos points da ilha de Phuket, Tailândia.

Virada II

Gran Réveillon, festa da virada no Hotel Gran Marquise, presença do requisitado urologista Frederico Costa com esposa, colega da Medicina, Roberta Said Costa e a filha Alice.

Celebrar

À frente do grupo AFPAR, que constrói e escala negócios movidos por tecnologia, empresário Artur Frota comemorou seus 34 anos em um encontro marcado por elegância e significado. O Allêz Brasserie foi o endereço escolhido para a celebração, que reuniu familiares e amigos próximos, ao lado da esposa, Amanda Frota. Em clima intimista, a noite foi embalada pelo piano de Felipe Adjafre e harmonizada por uma curadoria especial de vinhos assinada pela Wine O’Clock. Cenas...

Palco

Fortaleza abre o calendário de grandes atrações internacionais de 2026 no dia 27 de fevereiro. O Ideal Clube de Fortaleza recebe a cantora, compositora e produtora norte-americana Macy Gray, em única apresentação na cidade.

A artista traz ao Brasil sua aguardada Turnê de Verão 2026, celebrando os 25 anos do álbum "On How Life Is", trabalho que a consagrou mundialmente. Repertório inclui clássicos como "I Try", "Still" e outros sucessos que atravessaram gerações.

Lançado em 1999, "On How Life Is" tornou-se um fenômeno global, vendeu milhões de cópias e rendeu à cantora o GRAMMY de Melhor Performance Vocal Pop, além de prêmios internacionais e uma base fiel de fãs ao redor do mundo.

Ingressos à venda na plataforma Ticket Master.

Virada I

Deu branco para David Rodriguês, Sávio Brito, Iara Araripe, Victor Oliveira, Rodrigo Frota e Claúdio Nelson na maratona de festas da transição 2025-26 pelos points da ilha de Phuket, Tailândia.

Virada II

Gran Réveillon, festa da virada no Hotel Gran Marquise, presença do requisitado urologista Frederico Costa com esposa, colega da Medicina, Roberta Said Costa e a filha Alice.

Celebrar

À frente do grupo AFPAR, que constrói e escala negócios movidos por tecnologia, empresário Artur Frota comemorou seus 34 anos em um encontro marcado por elegância e significado. O Allêz Brasserie foi o endereço escolhido para a celebração, que reuniu familiares e amigos próximos, ao lado da esposa, Amanda Frota. Em clima intimista, a noite foi embalada pelo piano de Felipe Adjafre e harmonizada por uma curadoria especial de vinhos assinada pela Wine O'Clock. Cenas...