No email estava escrito: "sua próxima obsessão". Oi?

Eu tinha acabado de derramar uma xícara de café sobre o best-seller "Tudo é Rio", de Carla Madeira, bem na parte em que a protagonista estava indo aos "finalmentes" com o tio (o texto é picante e explícito - aviso dado).

No caso, nem foi um balde de água fria sobre a cena de pura volúpia, mas café quente, no exato instante em que ela, a moçoila da trama, deixara a alça do vestido cair para o deleite do marido da tia, que a perseguia há meses com o olhar durante as tarefas domésticas.

Depois de tudo limpo, o livro molhado, o capítulo travado, fui ver meus emails quando encontro o seguinte assunto numa das mensagens:

"Sua próxima obsessão".

Oi?

Tomei um susto. Por segundos, viajei no que poderia ser aquilo, sem nem me atentar ao remetente.

Muito embora me comunique, em razão do meu ofício, com inúmeros desconhecidos, quem seria esta pessoa capaz de conhecer não apenas minhas compulsões, mas apta até para antever meu novo vício?

Tentando fingir maturidade (aquele processo que carregamos até o caixão), deslizei a tela e fui ver outros envios. Faturas, trabalho, spam, newsletters... E o oráculo das minhas profundas verdades lá, esperando a curiosidade dar seu click.

Interessante que, naquela manhã, tinha lido sobre a redução do consumo de álcool no Brasil e no mundo, uma onda que vem sendo puxada pelos mais jovens.

Os GenZ são mais adeptos das academias e das "churchies" do que das mesas de bar. Dificilmente veremos uma turma de 20 e pouquinhos com um engradado de cerveja sob a mesa aguardando ser preenchido, imagem cultural e até de pertencimento social de um passado recente. O dado me fez refletir sobre a minha relação com a bebida... seria essa uma obsessão?

Também pensei nas inúmeras manias que todos temos - e escondemos - dos outros e até de nós mesmos...

Lembrei dos transtornos por limpeza e organização, dos pequenos venenos que consumimos entre uma salada e um iogurte com whey (coca zero, te amo!), daquelas conversas tóxicas que colocamos de propósito numa roda para provocar alguém....

...da amiga inveja, do colega rancor, de tantas fraquezas e defeitos contra os quais duelamos todos os dias na busca de fazer o correto, não sem cair, por vezes, é claro....

Chega! Se a obsessão é minha, preciso conhecê-la!

Senhor do tempo e das mentes, o algoritmo sabe que na minha mesa, onde escrevo para vocês e derramei o café sobre o livro safadinho, há uma coleção de óculos de grau para leitura, em várias cores (bem à la Jô Soares), muito embora eu só tenha um rosto e dois olhos.

Oferecia, no email de uma loja onde já havia comprado alguns deles, um novo modelo, num tom de amarelo âmbar, completamente desnecessário, mas absolutamente arrebatador.

Mirei um tempo os vasos de vidro onde estão o marinho, o vinho, o turqueza, o caramelo, o preto, três tartarugas em formatos diferentes, mas e o amarelo?

Essa é uma conversa para o espelho... onde se camuflam as carências da alma.

Vou passar um novo café, lutando para não apertar mais um link, este de efetivação do encontro com minha próxima obsessão.

Flores...

Mercado

Foto: JCPM/ Divulgação Conselheiros do Grupo JCPM: João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo, Marcelo Tavares de Melo Filho e Renato Paes Mendonça Tavares de Melo

Líder no setor de shopping centers no Nordeste, com participação em 11 empreendimentos, dentre os quais o RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza, Grupo JCPM marcou presença na NRF Retail's Big Show, principal evento global do varejo, em Nova York.

Como parte da agenda, a companhia promoveu um encontro exclusivo no Berimbau Brazilian Table, reunindo cerca de 100 empresários e executivos de grupos internacionais para discutir tendências e desafios do setor.

Programação foi aberta pelos conselheiros João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo, Marcelo Tavares de Melo Filho e Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, acompanhados do diretor comercial da JCPM Shopping Centers, Luiz Leal.

Evento contou ainda com um bate-papo com o consultor Carlos Ferreirinha, especialista em mercado premium, e com o designer Francisco Costa. Em seguida, o jornalista Guga Chacra conduziu uma palestra com análise do cenário geopolítico global e seus impactos na economia e nos hábitos de consumo.

Foto: Felipe Lannes/ Divulgação Marcelo Melo Filho, Carlos Ferreirinha, João Carlos, Guga Chacra, Renato Paes Mendonça e Luis Leal

Passarela

...E enquanto algumas grifes apresentaram coleções com propostas disruptivas e ousadias do fashionismo, como as mangas manchadas das camisas Prada, a dupla Domenico Dolce e Stefano Gabbana fincou o pé na tradição da alfaitaria masculina durante a Semana de Moda de Moda de Milão. Desfile da Dolce & Gabbana não reiventou a roda, mas mostrou como sabe fazer bem o clássico, numa ode à elegância atemporal, sem abrir mão das tendências, como o costume-roupão da foto.

Celebrar

Afetuoso e elegante jantar, na casa de George Assunção e Martinha, brindou os 90 anos de Paulo Elpidio de Menezes Neto. Ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), aniversariante é um cultivador de amigos e recebeu, portanto, abraços verdadeiros pela nova década. Presenças...

Afetuoso e elegante jantar, na casa de George Assunção e Martinha, brindou os 90 anos de Paulo Elpidio de Menezes Neto. Ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), aniversariante é um cultivador de amigos e recebeu, portanto, abraços verdadeiros pela nova década. Presenças...




