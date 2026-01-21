Cúpula dos poderes em posse no MPCE

Foto: Gabi Schmidt/Divulgação Sabrina Sato abre o Carnaval em ensaio da Gaviões da Fiel no Sambódromo

Solenidade na sexta-feira, 16, deu posse ao promotor de Justiça Herbet Santos como procurador-geral de Justiça do Ceará para o biênio 2026-2027.

Tônica central do momento, prestigiado por autoridades de todos os poderes, foi a relevância do Ministério Público do Ceará no enfrentamento estratégico ao crime organizado e na defesa da sociedade, um dos focos do dircurso do novo "pgj".

Procuradores de Justiça Maria Neves Feitosa, corregedora-geral do MPCE, e Laércio Melo, subprocurador-geral de Justiça Jurídico, conduziram Herberth à Mesa Solene, ato que simbolizou a transição de comando da instituição. A leitura do Termo de Posse e Exercício foi realizada pela promotora de Justiça Ana Cristina Parahyba, secretária dos Órgãos Colegiados.

Primeiras ações de Herbeth foram a criação das unidades do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) Norte, Sul e CyberGaeco, com foco em crimes no ambiente digital.

Outra iniciativa do início da gestão foi a criação do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (Gaesp), órgão presente em várias unidades do MP brasileiro e que vai atuar na fiscalização de políticas de segurança pública e em parcerias institucionais com as Polícias Militar, Civil, Penal e Federal para ampliar a resolutividade do poder público nessa área.

Governador Elmano de Freitas; ministro da Educação, Camilo Santana; vice-governadora Jade Romero; presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri; presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Heráclito Vieira; e o ministro do STJ Teodoro Silva Santos encabeçaram a lista das poderosas presenças.

Registros... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

abrir (Foto: xx)Colégio de promotores presente ao evento (Foto: Kleber Gonçalves, Leonardo Maia e Joaquim Albuquerque/ MPCE)Herbert Santos e Teodoro Silva Santos (Foto: Kleber Gonçalves, Leonardo Maia e Joaquim Albuquerque/MPCE/DIVULGAÇÃO)Elmano de Freitas, Herbert Santos e Camilo Santana (Foto: Kleber Gonçalves, Leonardo Maia e Joaquim Albuquerque/ MPCE)João Lucas, Julianne Barros Santos, Herbet Gonçalves Santos e Benjamim Barros Santos (Foto: Kleber Gonçalves, Leonardo Maia e Joaquim Albuquerque/ MPCE)Teodoro Santos, Sâmia Farias, Herberth Santos, Elmano de Freitas, Jade Romero, Camilo Santana, Carlos Augusto Pires Brandão, Romeu Aldigueri, Heráclito Vieira, Rholden Queiroz (Foto: Nayana Melo/Especial O Povo)Romeu Aldigheri, Herbet Gonçalves Santos, Camilo Santana, Chagas Vieira e Jade Romero (Foto: Nayana Melo/Especial O Povo)Herbet Gonçalves Santos entre Jade Romero e Romeu Aldigueri (Foto: Fotografia Nayana Melo.)Antonio Fernandes,Ana Tereza, Ana Santos e Patricia Santos (Foto: fotos Nayana Melo/Especial PARA O POVO)Teodoro Silva Santos, Romeu Aldigheri, Camilo Santana, Herbet Gonçalves Santos, Elmano de Freitas, Jade Romero e Heráclito Vieira

Abram alas

Foto: Gabi Schmidt/Divulgação Sabrina Sato abre o Carnaval em ensaio da Gaviões da Fiel no Sambódromo

Sabrina Sato deu a largada oficial no Carnaval 2026 ao marcar presença no ensaio da Gaviões da Fiel, realizado no Anhembi, em São Paulo. Rainha de bateria da escola, a presença da apresentadora também simboliza o início, na quinta-feira, 22, do reality "Carnaval da Sabrina", pelo GNT, atração que acompanha de perto os bastidores, preparação intensa e a rotina acelerada por trás de um dos Carnavais mais comentados do Brasil. Brilha!

Férias no CE

Foto: Luciano Maia/Beach Park/Divulgação Luiza Mell curtiu dias de férias com a família no Beach Park

Cantora Luiza Possi tirou alguns dias de férias neste começo de ano e escolheu o Ceará para o relax em família. Desconectada e aproveitando momentos únicos junto ao marido Cris Gomes e os filhos Lucca e Matteo, atriz curtiu a valer o Aqua Park, do Beach Park, equipamento eleito como segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor 2025). Família também se esbaldou com as delícias do mar nos restaurantes do complexo.

Conexão Ásia

Foto: Fernando Targino/arquivo familiar Fernando Targino, Laís Targino, Aline Góes e Abelardo Targino

Fernando e Abelardo Targino, Laís Targino e Aline Goes retornaram, encantados, de viagem por 37 dias, com roteiro iniciado em Lisboa, de onde seguiram a Madrid. Da Espanha, emabarcaram rumo à Ásia, com passagem pela Tailândia, em Bangkok. Na sequência, viagem incluiu a China, com visitas a Shanghai, Hangzhou, Beijing, Chengdu, Zhangjiajie e Chongqing. Percurso teve ainda Hong Kong, depois Doha, e foi finalizado em Portugal, onde a família mantém sua segunda residência.

Euro Tour

Foto: Andrei Aguiar/ Arquivo familiar Andrei, Aline Marina e Liz Aguiar

Advogado Andrei Aguiar com Aline, Marina e Liz em registro na eterna Torre Eiffel. Família aproveitou o fim de ano para um merecido descanso com direito a Réveillon em Londres, de onde seguiu a Paris, Courchevel, finalizando em Genebra.



