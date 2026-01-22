Crea celebra com solenidade seus 90 anos de fundação

Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Sarah Snook

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (CREA-CE) realizou, na sexta-feira, 16, sessão solene em comemoração aos 90 anos de fundação da autarquia.

Cerimônia, no Praiano Hotel, reuniu autoridades, lideranças do Sistema Confea/Crea e Mútua, representantes de entidades, parceiros institucionais, imprensa e profissionais da engenharia, agronomia e geociências.

Durante o evento, foram homenageadas pessoas e instituições que se destacam por contribuições relevantes ao setor e ao interesse público. À frente do Conselho, Fernando Antônio Von Paumgartten de Galiza, presidente do CREA-CE.

Presenças...

abrir (Foto: xx)Colégio de promotores presente ao evento (Foto: Kleber Gonçalves, Leonardo Maia e Joaquim Albuquerque/ MPCE)Herbert Santos e Teodoro Silva Santos (Foto: Kleber Gonçalves, Leonardo Maia e Joaquim Albuquerque/MPCE/DIVULGAÇÃO)Elmano de Freitas, Herbert Santos e Camilo Santana (Foto: Kleber Gonçalves, Leonardo Maia e Joaquim Albuquerque/ MPCE)João Lucas, Julianne Barros Santos, Herbet Gonçalves Santos e Benjamim Barros Santos (Foto: Nayana Melo/ Especial para O POVO )Teodoro Santos, Sâmia Farias, Herberth Santos, Elmano de Freitas, Jade Romero, Camilo Santana, Carlos Augusto Pires Brandão, Romeu Aldigueri, Heráclito Vieira, Rholden Queiroz

Casos de família

Em alta, no Prime Video, a série "All Her Fault", thriller de suspense que tem, como ponto de partida, o sumiço do filho do casal Marissa (Sarah Snook) e Peter Irvine (Jake Lacy). Trama, cheia de reviravoltas, mostra o esforço da família e dos investigadores em solucionar o caso, mas a intenção do longa, que pegou o público de jeito, diz respeito às estruturas culturais que fazem pesar, sobre as mulheres, toda a responsabilidade em relação aos filhos, mesmo nos casos em que elas são dedicadas e amorosas. Na foto, Sarah Snook, protagonista da produção, em momento de red carpet.

Experiências

Foto: João Filho Tavares Tales de Sá Cavalcante profere palestra em almoço da AJE

Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza) promove, nesta tarde, o primeiro almoço empresarial de 2026, reunindo associados e convidados em um momento de networking, diálogo e troca de experiências. O convidado-palestrante é o empresário e educador Tales de Sá Cavalcante, que compartilha a trajetória de mais de cinco décadas dedicadas à educação, atuando como diretor superintendente do Grupo Farias Brito, além de sua incursão pela produção intelectual e literária, ocupando, atualmente, a presidência da Academia Cearense de Letras. À frente da entidade, Tiago Guimarães.

Celebrar

Foto: Racine Mourão/ Arquivo familiar Racine Mourão e Branca

Recém-chegados de viagem pela região da Puglia, na Itália, Branca e Racine Mourão reúnem amigos no fim da tarde desta sexta-feira, no Iate Clube, para mais um dos sempre marcantes aniversários da famosa decoradora. O tema deste ano é "Rodeo Party", sugerindo que convidados entrem no clima e se inspirem no mundo country, com muitos chapéus, botas, jeans, franjas e estilo.

Sobre a euro tour, começou por Paris, de onde o casal seguiu com a família para Roma e, então, para os paraísos do Sul da Itália, passando por Matera, Ostuni, Fasano, Alberobello, Polignano al Mare Lecce.

Cult

Quem for a São Paulo, vale conferir a exposição "Joaquín Torres García - 150 anos", em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. Equipamento é dirigido pelo cearense Cláudio Matos e a mostra convida a uma reflexão, em mais de 500 obras de 72 artistas brasileiros, acerca da arte como elo de união entre os povos, uma saída poética para um cenário de tensões internacionais e disputas narrativas.



