Empresário cearense entre os 100 mais influentes da energia no Brasil

Conexão Cariri

Foto: Talita Mangueira/ Divulgação Assis Mangueira, o fundador e presidente da Produtos de Limpeza Juá, recebeu o diretor de Jornalismo da rádio O POVO CBN, Jocélio Leal, e a executiva da rádio O POVO CBN Cariri, Isabela Silva

Industrial Assis Mangueira, fundador e presidente da Produtos de Limpeza Juá, recebeu o diretor de Jornalismo da rádio O POVO CBN, Jocélio Leal, e a executiva da rádio O POVO CBN Cariri, Isabela Silva, na sede da empresa, em Juazeiro do Norte.

Assis é um dos nomes mais impetuosos da indústria cearense. Empresário concorre com multinacionais, mas a empresa só faz planos de expansão. Marca já está em diversos estados do Nordeste e em dois anos quer estar em toda a região.

Alta gastronomia

Foto: Vicente PessoaTalita mangueira Renata Valentim

Chef pâtissier e empresária, Renata Valentim acaba de retornar de New York após grande imersão no mundo das famosas docerias. Na Big Apple, visitou endereços tradicionais, desses que compõem a história da confeitaria mundial, assim como espaços contemporâneos e disruptivos na arte de trabalhar com esses mimos para o paladar e a alma.

Na bagagem, traz inspirações para sua Antoinette Boutique de Doces que, após apresentar uma coleção exuberante e deliciosa de produtos natalinos, já se prepara para a Páscoa, sem falar nas mesas de eventos assinadas pela aplaudida marca.

Na foto, Renata na Bergdorf Goodman, loja de departamentos alto padrão em NY, apreciando as mesas postas e outros itens de décor. Sucesso!

Reconhecimento

Foto: Samuel Setubal Luis Carlos Queiroz, presidente da Sindienergia

Presidente do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Ceará (Sindienergia), Luiz Carlos Queiroz passa a fazer parte da lista dos "100 Mais Influentes da Energia de 2025", ranking promovido pela plataforma Full Energy, ecossistema de influência e negócios no segmento.

Com o anúncio, CEO da B&Q Energia se une aos maiores nomes do País na área que tem, no Estado, uma das grandes promessas para um futuro de energias renováveis e novas alternativas de matrizes energéticas, pauta do dia no planeta.

Sobre o novo título, declarou: "Ser reconhecido como empresário em um setor tão estratégico reforça minha convicção de que liderar é, acima de tudo, tomar decisões responsáveis, investir em pessoas, inovar com consistência e gerar impacto positivo para o negócio, para o mercado e para a sociedade". Aplausos!

Varejo: imersão

Foto: Raquel Agnes/ Divulgação Comitiva da CDL Jovem de Fortaleza na NRF Retail’s Big Show

Comitiva de empresários cearenses foi a Nova York, entre os dias 10 e 17 deste mês, acompanhar a extensa programação da NRF Retail's Big Show 2026, evento reconhecido como o maior e mais importante do varejo mundial.

Grupo faz parte da CDL Jovem e foi mergulhar no ambiente onde decisões estratégicas do varejo são definidas, considerando que as tendências, soluções, desafios e diretrizes do consumo mundial estão sempre na pauta central da NRF.

Na foto, Máyra Thé (Soluthec e presidente CDL Jovem Fortaleza), Raquel Agnes (Agvox e VP da CDL Jovem, Enila Alves Ferreira (Grupo EAF | Chocobox | Shopping Beauty USA), Bosco Nunes (AISIKI), Helena Oliveira (Pardal Sorvetes), Régis Ximenes (Shopping Eusébio).

E ainda, Thiago Ximenes (Ponto da Moda), Yuri Nogueira Fontenelle (Noélia Doces e Salgados), Alyson Xavier (Grupo ACC), Jonatan Herculano (Converse Global), Bárbara Teles (Pastelaria One), Leonardo Bastos (Moove Negócios Imobiliários e Domo Gestão Patrimonial), Lucas Guerra (Guerra Metais e Pro Kitchen), Lucas Nogueira (Grupo Evol) e Alan Sankey (Ferrovia Eyewear).

Telona

Foto: Michael Tran / AFP Atriz irlandesa Jessie Buckley comparece à 83ª edição anual do Globo de Ouro no hotel Beverly Hilton em Beverly Hills

Em cartaz nos cinemas, "Hamnet: A Vida Antes De Hamlet", longa estrelado por Paul Mescal, Emily Watson e Jessie Buckley. Na trama, o eterno William Shakespeare vive uma tragédia ao lado da esposa Agnes quando o casal perde seu filho de 11 anos, Hamnet, para uma das várias pragas que assolaram o século XVI. Ficcção imagina uma realidade doméstica de Shakespeare pela perspectiva de Agnes, demonstrando como mesmo um gênio inabalável e intocável como ele podia ser influenciado por acontecimentos naturais da rotina e da vida. Na foto, Jessie Buckley em sua chegada ao Globo de Ouro, antes de receber o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação na obra.

Celebrar

Noite do último sábado, Fábio Farias e Carol Picanço receberam amigos, no Piano Bar do Ideal Clube, celebrando o aniversário dele. Muito elogiado o show do músico Davi Cartaxo, atração da noite. Cenas...

abrir (Foto: Germano Albuquerque/ Arquivo pessoal )Diarley Almeida, Manoel Porto, João César, Germano Albuquerque e Fábio Farias (Foto: Germano Albuquerque/ Arquivo pessoal )Germano e Micheline Albuquerque, Carol Picanço e o aniversariante Fábio Farias (Foto: Germano Albuquerque/ Arquivo pessoal )Danilo e Ana Farias, Carol Picanço e Fábio Farias (Foto: Germano Albuquerque/ Arquivo pessoal )Micheline Albuquerque, Fabia César, Ticiana Porto e Carol Picanço (Foto: Germano Albuquerque/ Arquivo pessoal )Os dois aniversariantes do dia, Elcio Batista e Fábio Farias



