Momento, Medicina no DNA, a brasileira que abalou Paris e outras...

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Secretário de Planejamento e Gestão do Estado, pós-doutor em Administração Pública, professor, escritor e dedicado estudioso e pesquisador das políticas fiscais e contas públicas no Brasil, Alexandre Cialdini, participou da agenda do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, em passagem por Fortaleza.
Na ocasião, presenteou o ex-ministro (Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Chefe da Casa Civil) com duas publicações de sua autoria: "A Trajetória da Lei de Responsabilidade Fiscal: Da Gestação à Pandemia - Os Efeitos nos Estados Brasileiros" e "Solidariedade Fiscal", obra dividida entre outros acadêmicos.
A visita de Aloizio ao Ceará teve por objetivo o anúncio de investimentos do BNDES, num total de R$ 1,1 bilhão, a serem aplicados em projetos estruturais, devidamente detalhados em matéria no portal O POVO Online.
Sócios da M7 Investimentos, Rodrigo Barroso e Daniel Demétrio enviam "salve a data" para a celebração de 30 anos do escritório XP. Será em 23 de abril, durante edição especial do M7 Summit, evento empresarial anual da empresa.
Reconhecido professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e chefe da Hematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital Universitário Walter Cantídio, médico Fernando Barroso e a esposa Pastora celebram a formatura de Isabella, quarta filha do casal a ser graduar em Medicina, compondo, portanto, uma família de seis médicos.
Companhia Docas do Ceará, Terminais Portuários Ceará (Tecer), Linhas & Cores e BSpar Incorporações foram reconhecidas, nesta terça-feira, 27, com o Selo ESG-Fiec, certificação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará que valida boas práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança corporativa na indústria cearense. A cerimônia marcou a recertificação da BSpar, que recebeu o selo pela primeira vez em 2024 e, neste ano, renovou o compromisso com o desenvolvimento sustentável.
Liderado pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, evento contou com a presença de Beto Studart, Fundador da BSpar; Lúcio Gomes, diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará; Carlos Maia, diretor acionista da Tecer Terminais Portuários; e Eliza Pinto, diretora da Linhas & Cores. Empresários, autoridades, presidentes de sindicatos da indústria, gestores do Sistema Fiec e colaboradores das empresas também prestigiaram o momento. Registros...
Semana de Moda de Alta Costura de Paris, 27 de janeiro. Na passarela da icônica Maison Chanel, uma jovem amazonense que tem chamado atenção no mundo das grifes de luxo.
Sonhar não custa nada e ela é a materialização disso. Na pandemia, em isolamento, viralizou em vídeos no TikTok simulando desfiles na varanda de casa, uma residência simples em Humaitá, no Amazonas.
Sua presença cênica no vídeo amador era magnífica e foi reconhecida pelas poderosas agências do fashion business global. Anotem esse nome: Luiza Perote.
WR Engenharia promoveu na manhã da terça-feira, 27, um evento de apresentação do Bosque da Cidade, lançamento que marca a chegada da construtora à Cidade dos Funcionários. O encontro, que recebeu o mercado imobiliário e formadores de opinião, deu início a um ano especial para a empresa, que celebra 40 anos olhando para o futuro.
Pensado para quem valoriza qualidade de vida e bem-estar, o Bosque da Cidade reúne duas torres residenciais e 130 unidades, com apartamentos de 58m² e 78m² e área de lazer, com quase 3 mil m² majoritariamente no térreo, em um projeto assinado por Nasser Hissa (arquitetura), Susana Clark Fiuza (interiores) e Thiago Borges (paisagismo). Cenas...
