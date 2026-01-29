A resposta engasgada para a inesperada mensagem

Foto: @vinicavalcantes/ divulgação Modelo Antonio Reinaldo Leitão para DLT

Senta aqui!

Sextou e andei pensando em escrever para vocês sobre uma certa apatia social e conjuntural que tem batido à minha porta nesse começo de ano. Por aí, também?

Sei lá...

...diante dessa onda de multi-instabilidade, desgraças diuturnamente compartilhadas, violências e intolerâncias sem precedentes que marcam o mundo atual, é quase um ato de sobrevivência mirar o horizonte e fechar os olhos para os lados.

Ser empático e altruísta, especialmente num país como o Brasil, exige limites e cuidados. Do contrário, é jogar o juízo e alma, conscientemente, ao abismo dos dias, ainda mais em ano eleitoral.

Sendo assim...

...enquanto o grotesco galopa para a casa do trivial, contando com o aval inerte de quem tem o poder nas mãos, peço que retirem as crianças da página para a gente sextar em clima de volúpia - ui!

Hei de encontrar as palavras ideais para contar-lhes sobre uma declaração de amor que chegou até mim, digna dos livros de Isabel Allende, Sylvia Day, Olga Savary ou ainda de Cassandra Rios, considerada a pioneira do gênero literatura erótica no Brasil e uma das escritoras mais censuradas nos anos 1970.

Após alguns meses de uma paixão desmedida - se não for colossal é outro sentimento - um amigo recebeu um cartão absolutamente inusitado, para dizer o mínimo.

O caso chegou até mim porque ele, sem saber como responder à altura, veio me pedir, confidencialmente, sugestões, que também não tive, tamanha a minha surpresa.

Era um envelope branco, comum, perfumado com o romântico (e picante) L'Interdit Rouge, neoclássico da Givenchy, cheiro único dela (acho o máximo quem só usa um perfume por anos, independentemente da ocasião).

Na folha, papel com um pouco mais de gramatura do que o convencional, uma imagem feita em batom vermelho.

Nem o impressionismo, o cubismo, o surrealismo, o barroco ou qualquer outro estilo de obra de arte dariam conta desse ímpeto estético.

"Como materializar a ele, como uma obra eterna, a entrega de mim mesma?"

... será que foi isso o que ela pensou? Não tenho como saber o raciocínio alheio, embora eu possa imaginar o processo executório...

As formas orgânicas da "flor secreta" estavam ali, carimbadas sobre o documento. Pintado de maquiagem, da boca, o oráculo do prazer virou uma gravura natural prévia às palavras de amor, como os antigos papéis de carta.

Nada de ursinhos carinhosos, Hello Kitty ou aquela doce garotinha de época, com chapéu e avental. O romantismo foi mais fundo, chegou na própria carne.

É, pois é...

São raras as vezes em que a criatividade me deixa sozinho. Mas acontece e estou, até agora, pensando numa solução de resposta convincente e na mesma intensidade diante do envio da geografia do desejo.

O que são flores, mesmo que um buquê com 200 caríssimas rosas, perante o segredo em pétalas desenhado com o próprio corpo? De nada adiantarão jantares intimistas, joias, noites em hotéis de charme perante o incomprável...

Disse apenas a ele, ao destinatário do jardim do íntimo, que uma tórrida paixão é um dos mais belos privilégios da experiência humana, especialmente quando correspondido sem pudor, de forma autêntica, livre e com a coragem de se perder no "eterno, enquanto dure".

Trata-se, também, do mais poderoso antídoto frente as tristezas, desafios e frustrações da vida adulta. Na real, joga um filtro de beleza sobre a realidade, daí que os acometidos pela doença do cupido parecem sempre estar enfeitiçados, fora daqui.

O fato é que, diante do supracitado afresco, nem as "flores" com as quais termino meus textos cabem mais. Sigamos, pois. De todo modo, fica a dica (risos).

Jubileu de Pérola

Foto: Leandro Regueira/ Divulgação Flávio Sobral, Luis Nunes e Edmundo Filho, sócios da Brasterra

Em clima de celebração pelos 30 anos da Brasterra Imóveis, os sócios Flávio Sobral, Luis Nunes e Edmundo Filho (juntos na foto) reuniram parceiros, em elegante jantar no Trevi Cucina, para apresentação da nova identidade visual da marca, que inaugura uma fase alinhada ao seu amadurecimento institucional e à essência construída ao longo de sua trajetória.

Guiada pelo conceito "A Arquitetura do Equilíbrio", nova marca expressa o propósito da Brasterra de reencontrar a harmonia entre o que somos e o mundo que escolhemos viver. "Onde a natureza recebe você" passa a ser o slogan do grupo, especialista em imóveis de veraneio e segunda moradia. Sucesso!

Zoom

Foto: @vinicavalcantes/ divulgação Modelo Antonio Reinaldo Leitão para DLT

...Um dos modelos de evidência na cena nacional da moda, cearense Antonio Reinaldo Leitão, também designer e filho do arquiteto e empresário Jayme Leitão, surge assim, leve e solar, nas fotos de campanha da coleção "Fullgás", já nas araras da rede de lojas DLT.

As peças são fruto de collab da marca de Alexandre Magno Menezes e Renata com o requisitado stylist Neto Pinheiro, conhecido por seus trabalhos com famosos como Wesley Safadão, cantor que se apresentou, por estes dias, usando a mesma camiseta de tricot clicada na foto, tudo a ver com a temporada mais quente e fugaz do ano.

Riomar Mulher

Foto: Geovanne Jinkings Luciana Dummar (c), presidente do Grupo de Comunicação O POVO ao lado do casal Auxiliadora e João Carlos Paes Mendonça, presidente do grupo JCPM, durantre entrega do prêmio RioMar Mulher, realizado no teatro do Shopping RioMar Fortaleza, (Geovanne Jinkings/Divulgação)

A 10ª edição do Prêmio RioMar Mulher acontece em 4 de março, às 19 horas, no Teatro RioMar Fortaleza. Realizado desde 2015, pelo Grupo JCPM e pelo RioMar Fortaleza, neste ano, a premiação comemora a marca de 100 grandes mulheres homenageadas, ressaltando o compromisso de reconhecer personalidades femininas que têm em comum um legado de histórias inspiradoras. Assim, o prêmio é um convite para valorizar trajetórias diversas, marcadas por coragem e força.

Com o slogan "Viva Grandes Histórias", em 2026, o evento, em sua edição comemorativa, convida a todos a celebrarem a potência da representatividade feminina no Ceará. O conceito do evento esse ano exalta também "Iracema", Guardiã de Fortaleza, que simboliza a luta, a sensibilidade e a bravura das mulheres cearenses, valores que se entrelaçam com a história da nossa Cidade, que neste ano celebra também 300 anos.

Na foto, de 2019, a presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar, quando foi homenageada com o distintivo, entre Conceição e João Carlos Paes Mendonça.

Últimas

André Schimmelpfeng, diretor da Ternura, está à frente das ações de humanização, eixo central da gestão do complexo funerário. O olhar atento às famílias enlutadas e o cuidado com os colaboradores ganham ainda mais importância e atenção, valores que sempre acompanharam a trajetória da empresa, fundada pelo empresário Raimundo Cordeiro.

Circulando no Shopping Iguatemi, com o famoso boné vermelho "Make America Great Again", o deputado federal Dr. Jaziel (PL). Andava acompanhado do filho João Gabriel, noivo de dias depois, com direito às presenças de Ciro Gomes e Roberto Cláudio entre os convidados.

Estão abertas, até o dia 19 de fevereiro, as inscrições para a nova edição do curso Novos Talentos, promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. Considerado o principal programa de formação e seleção de novos profissionais para o Grupo, o curso é voltado para estudantes de Jornalismo a partir do 3º semestre. Inscrições pelo site fdr.org.br/novostalentos.

Shopping Del Paseo acertou com sua programação musical na Praça de Alimentação e se consolida, em algumas noites, como ponto de encontro - e paquera - da geração prateada. Pequenos também têm agenda permanente no equipamento, que promove, neste sábado, 31 de janeiro, às 17 horas, na área externa, o encerramento da programação de férias, com o show infantil "Bento e Totó", uma das atrações mais assistidas no YouTube.



