Programa Pause: dois anos!

Hoje é um dia especial para todos os que fazem o Pause, atração do canal O POVO no Youtube, que completa exatos dois anos no ar.

Tenho a satisfação de apresentar desde a primeira entrevista, quando recebemos Marcelo Paz, então CEO da SAF do Fortaleza Esporte Clube (time vivia um auge e o executivo também), e Jade Romero, vice-governadora do Ceará.

A conversa passou por futebol, política, casamento entre duas pessoas de muita visibilidade e sinalizou, mediante a grande repercussão e audiência, o quanto poderíamos explorar múltiplas abordagens.

O Jornalismo tem disso, ele mesmo vai mostrando caminhos de conexão com o público, seja quais forem as mídias.

Daí que, inicialmente pensado para traçar perfis de personalidades, em formato talk show, Pause naturalmente se conectou com as pautas da factualidade, mesclando temas de saúde, bem-estar, comportamento, finanças, empreendedorismo, relacionamentos, artes, sem deixar de receber figurões do Ceará e do Brasil, independentemente do segmento, com destaque para nomes de expressão nacional em passagem pela cidade, como Vera Holtz, Vik Muniz, Mariana Ximenes e tantos outros.

Ao longo deste período, somamos, no Youtube, quase 200 mil visualizações só dos programas e mais de 8 milhões de views nos trechos das entrevistas que compartilhamos pelos pelos perfis @pauseopovo e @opovoonline no Instagram.

Mais do que números, como condutor do projeto fico satisfeito ao receber retornos da audiência, relatando insights, mudanças de rotas e novas visões a partir do conteúdo disponibilizado, assim como dos convidados, quando agradecem, ao final, a importância dada aos seus trabalhos e a profundidade que, muitas vezes, o diálogo alcança.

Seguimos para mais um ano, motivados pelo espírito do Jornalismo Profissional no qual, há quase 100 anos, o Grupo O POVO está firmado, além do meu compromisso pessoal em levar o melhor para quem nos acompanha, ímpeto expresso na fina curadoria dos que sentam a cada semana comigo.

Os quase 100 episódios, até aqui, estão disponíveis no Youtube do O POVO, assim como as versões em áudio no Spotify e no Deezer, além da TV O POVO (canal aberto 84,2) com exibição do programa da semana, sempre às sextas-feiras 19h.

Pause...

...por mim, por você, por nós!

Na galeria abaixo, alguns dos convidados que já recebi em Pause:

abrir (Foto: George Sousa)Clovis Holanda e Fagner (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-12-2025: Pause com o designer Kalil Nepomuceno. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: Samuel Setubal)FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28-11-2025: Pause Clovis Holanda Panetones. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) (Foto: fotos Samuel Setubal)Ao todo, foram quase 100 entrevistas em dois anos (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-08-2025: Na foto, o cantor Chambinho do Acordeon no programa Pause. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-08-2025: Na foto, o cantor Chambinho do Acordeon no programa Pause. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: Samuel Setubal)FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-08-2025: Clóvis Holanda Pause em entrevista com Fauzi Beydoun da banda Tribo de Jah. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) (Foto: Samuel Setubal)FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-08-2025: Clóvis Holanda Pause em entrevista com Fauzi Beydoun da banda Tribo de Jah. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) (Foto: Samuel Setubal)FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-07-2025: Entrevista do programa Pause com o designer cearense Lino Villaventura que está com uma exposição no MIS. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) (Foto: Samuel Setubal)FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-05-2025: Kyra Gracie em entrevisa com Clóvis Holanda no programa Pause. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) (Foto: JÚLIO CAESAR)FORTALEZA-CE, BRASIL, 03-04-2025: A atriz Vera Holtz foi entrevistada pelo jornalista Clóvis Holanda no programa Pause nos estúdios do Jornal O Povo. (Foto: Júlio Caesar/O Povo) (Foto: JÚLIO CAESAR)FORTALEZA-CE, BRASIL, 03-04-2025: A atriz Vera Holtz foi entrevistada pelo jornalista Clóvis Holanda no programa Pause nos estúdios do Jornal O Povo. (Foto: Júlio Caesar/O Povo) (Foto: FCO FONTENELE)Fortaleza, CE, BR 21.03.25 Na foto: Max Petterson participa do programa Pause com Clovis Holanda (Fco Fontenele/O POVO) (Foto: Mariana Lopes)Monja Coen foi a entrevistada do programa Pause (Foto: Samuel Setubal)FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-09-2024: Jonas Marques em entrevista para o programa Pause com Clóvis Holanda. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) (Foto: JÚLIO CAESAR)FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-04-2024: Silvero Pereira, ator, cantor, produtor, foi o entrevistado do programa PAUSE por Clóvis Holanda. Presentes na bancada estavam Clóvis Holanda e Renato Abê, editor do Vida & Arte do jornal O Povo. (Foto: Júlio Caesar/O Povo) (Foto: JÚLIO CAESAR)FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-04-2024: Silvero Pereira, ator, cantor, produtor, foi o entrevistado do programa PAUSE por Clóvis Holanda. Presentes na bancada estavam Clóvis Holanda e Renato Abê, editor do Vida & Arte do jornal O Povo. (Foto: Júlio Caesar/O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA, CEARÁ, 08-03-2024: Programa Pause, com temática dos dia das mulhres.(Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: MAYTHÊ OLIVEIRA/ DIVULGAÇÃO )Padre Eugênio Pacelli e frei Ricardo Régis: entrevista no programa Pause por Clovis Holanda

Caligrafia deluxe

A Moura Dubeux e a Montblanc se uniram para uma ação inédita em Fortaleza. Juntas, a construtora e a icônica marca de canetas de luxo, realizaram oficina de caligrafia na Casa MD, espaço de experiências e relacionamento da incorporadora, situada na Rua Coronel Jucá, 540.

Os 20 seletos convidados se entregaram a uma vivência no universo da caligrafia, sob comando do famoso calígrafo e artista visual calígrafo Fabio Maca, oportunidade na qual ficou ainda mais evidente a força da palavra, escrita, à mão, como guardiã do pensamento e inequívoco meio de expressão dos sentimentos, sobretudo em tempos de aceleração e predomínio do digital nas tratativas interpessoais.

Assim, tradição, arte e estilo de vida compuseram o momento de imersão, recheado por delícias regadas a champs. Em nome da Moura Dubeux, anfitrionaram o momento Raquel Marques, coordenadora de Marketing; Marcelo Prado, gerente comercial; e Raquel Becker, coordenadora de vendas. Cenas...

abrir (Foto: Barbosa Neto/ Divulgação )Marcelo Prado, Talynie Mihaliuc, Raquel Marques e Fabio Maca (Foto: Barbosa Neto/ Divulgação )Helena Maia (Foto: Barbosa Neto/ Divulgação )Cris Cavalcante e Marize Castelo Branco (Foto: Barbosa Neto/ Divulgação )Talynie e Talysie Mihaliuc (Foto: Barbosa Neto/ Divulgação )Alexandre e Honório Pinheiro (Foto: fotos Barbosa Neto/ Divulgação)Calígrafo Fábio Maca ministrou oficina em nome da Montblanc com a Moura Dubeux (Foto: Barbosa Neto/ Divulgação)Enrico Matterazzo, Jaqueline, Marcelo Prado, Fabio Maca, Isabella Arruda, Raquel Marques, Samara Ruth e Raquel Becker

Glam

Foto: Edu Figueiredo/ Divulgação Theresa Marca Theresa apresenta a Coleção Aura com as aguardadas peças de Carnaval. Modelo Letícia Parra é quem posa para a grife.

Chegou o Pré-Carnaval, começam os envios de peças do Ceará para as famosas & chics pelo País. É a marca cearense Theresa que, anos atrás, deu seu gol de placa, ao vestir Marina Ruy Barbosa com um top de plumas e shortinho jeans para a folia baiana. A partir daí, só sucesso! Para 2026, a estilista e proprietária da grife Theresa Montenegro apresenta a coleção Aura, mantendo o DNA que fez sua fama. Para a coluna, adiantou que vai vestir Lore Improta e Mari Gonzales, mas sempre aparece mais alguma celeb de Theresa nos badalados camarotes. Na foto, a modelo Letícia Parra com um dos modelos disponíveis nas araras Theresa.



