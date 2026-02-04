Tem uma forma tão polida de traduzir uma pessoa inconveniente...

Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Justin Bieber no Grammy

Achei tão elegante...

...estava num almoço dominical, recordando do gosto da picanha e me entregando ao grande crime doloso chamado farofa de bacon, quando o nome de uma figura, gente comum, como nós, lutando pela sobrevivência e tentando sustentar a fantasia da felicidade, foi posto na berlinda.

Nós, os humanos, seres capazes de matar animais indefesos, perseguir inocentes e promover guerras, além de outras ações contra nossa própria espécie e os demais habitantes da Terra, temos como característica o profundo interesse na vida alheia, em suas múltiplas nuances.

Esse traço comportamental, embora quase sempre embebido em julgamentos e falta de empatia, tem lá seu papel como condutor e processador de informações necessárias à marcha civilizatória, assunto que tratei tempos atrás num texto sobre a fofoca - leiam sobre o assunto no clássico "Sapiens", de Yuval Noah Harari.

O que trago aqui hoje é do campo da polidez, atitude cada vez mais rara nesse tribunal dos dias. Uma pessoa à mesa, instigada a comentar acerca dessa figura completamente sob as pedras, as mesmas daquela conhecida passagem bíblica do Evangelho de João, disse assim....

- Ela, de fato, é uma pessoa descontextualizada, mas... (seguiu destacando qualidades e virtudes).

Imediatamente, pensei, que saída de mestre!

Tratar posturas desconfortáveis ou questionáveis, para determinados pontos de vista, como algo "descontextualizado", é uma maneira tão madura, abrangente e contemporânea de ver o outro.

Vivendo, cada vez mais, separados (blindados opcionalmente) em microbolhas, torna-se difícil enxergar as pessoas sem virem à tona muitos "poréns". Todos eles, certamente, fazem sentido para determinados cenários, já em outros não.

Pensar dessa forma, considerando intencionalmente que estamos todos divididos em contextos, nos desarma de sentenças levianas e demonstra uma compreensão ampliada da existência.

Entre falas maldosas ou piedosas (às vezes puramente retóricas), há tempos não via uma expressão tão simples e, ao mesmo tempo, de uma sofisticada profundidade e empatia, daí ter decidido compartilhar com vocês.

Na próxima oportunidade, pretendo usar.... vai que, com o tempo, a mente passe a acreditar e até a acompanhar o raciocínio da boca. Flores...

Puro axé!

O dia 2 de fevereiro, na Bahia, segue atraindo milhares de devotos de Iemanjá de todo o Brasil e do mundo. A orixá das águas motiva uma série de eventos religiosos e festivos, antes e após a data oficial, fazendo de Salvador o epicentro de poderosos, moderninhos, cults & afins.

Foto: Clara Flaksman/ divulgação Cateano Veloso, Gilberto Gil e Socorro Acioli

Escritora bets-seller e cada vez mais visada no mundo dos famosos, cearense Socorro Acioli participou de agenda das mais privilegiadas na capital baiana. Foi uma das seletas convidadas para o almoço que Caetano Veloso costuma oferecer, reunindo lista de íntimos em seu endereço no Rio Vermelho.

Assim, Socorro degustou as delícias temperadas da cozinha soteropolitana no maior papinho, bem no esquema "migles", com dois ícones da MPB: o anfitrião e Gilberto Gil, que havia finalizado, há poucos dias, a leitura de "Oração para Desaparecer" (Companhia das Letras, 2023), um dos títulos de sucesso da escritora.

Adeus, skinny!

Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Justin Bieber no Grammy

Marmanjos modistas, que por anos usaram calças justas e até um tanto curtas, exibindo o calcanhar, terão de encarar uma mudança radical no vestuário masculino. O mundo fashion decretou o fim do modelo skinny e partiu para o oposto da modelagem. Todas as grifes, celebridades e araras das marcas mais antenadas convidam ao Wide Leg, modelo com pernas largas, que se estende do quadril até a barra. Quem apostou no estilo foi Justin Bieber para a cerimônia do 68º Grammy (foto). Aos que se vestem de forma clássica, nada muda, afinal, elegância atravessa o tempo e quaisquer tendências passageiras.

Parceria

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians/DIVULGAÇÃO Marcelo Paz e Ivo Machado

Marcelo Paz, diretor de futebol do Corinthians, e Ivo Machado, fundador da Ezze Seguros, patrocinadora oficial do Timão, celebram, no registro, a conquista da Supercopa Rei, no gramado do estádio Mané Garrincha, Brasília.

Momento foi de festa e reconhecimento da parceria entre os conterrâneos, ambos vivendo e atuando - com destaque - no Sudeste. Curiosidade: Marcelo (que anda investindo numa imagem mais arrojada e moderna) e Ivo calçavam uma marca também cearense, a Homem do Sapato, para alegria do empresário Jhonathan Rêgo, fundador da rede.

O artista plástico José Guede lança a série inédita "Matissiana", criada exclusivamente para o Projeto Solidário Obra Lumen, campanha voltada para beneficiar e ajudar as ações de acolhimento e cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade realizados pela Obra Lumen de Evangelização. Lançamento é na quinta-feira, 5, às 18 horas, no Solar da Praça Portugal (rua Visconde de Mauá, 777 - Meireles).

Illa Mare anuncia primeira edição de 2026 do 'Samba do Illa' com Marcos Lessa. Será no sábado, 7, a partir das 13 horas, trazendo toda a atmosfera de Pré-Carnaval com um show leve e cheio de clássicos do ritmo.

AJE Fortaleza realiza, nesta semana, uma missão técnica em São José dos Campos (SP), um dos principais polos de tecnologia e desenvolvimento industrial do Brasil. À frente, o dinâmico coordenador geral da entidade, Tiago Guimarães.

Curtindo o Pré-Carnaval do Simpatizo Amor de Bar, último sábado, no histórico Pirata: Marcelo Roseno, Tatiane Roseno e Matias Coelho, Natália Abreu, Humberto Arruda e Montiele, Ciro Moreira e Joana, Tarso Dutra e Luciana Montenegro, dentre outros nomes.

A Câmara Cearense do Livro e o Cantinho do Frango realizam mais uma atividade do projeto Escola do Livro Cearense. A próxima edição acontece na quinta-feira, 5, das 18h às 20 horas, com o tema "Literatura e Café". Professora Giselle Figueiredo de Abreu (MG), uma das principais autoridades em café da América Latina, conduz experiência sensorial com diferentes cafés brasileiros.

Construtora Mota Machado realiza, em 11 de fevereiro, encontro em homenagem aos Corretores Destaque de 2025. Evento contará com uma Master Class ministrada por Sérgio Langer, CEO da Langer Realty e uma das principais referências nacionais no segmento imobiliário de alto padrão e luxo.



