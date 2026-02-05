Viciados em telas: uma questão urgente. Hoje no programa Pause

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Pioneiro nos estudos sobre a interação cérebro-máquina e um dos neurocientistas mais respeitados do mundo, Miguel Nicolelis vem a Fortaleza ministrar a palestra "Inteligência Artificial x Inteligência Natural: uma disputa desigual".
Em 5 de março, na Universidade de Fortaleza (Unifor), às 18 horas, estudioso será o grande destaque do evento "AJE Insights: Consciência, Tecnologia e o Futuro", realização da Associação dos Jovens Empresários do Ceará, entidade sob o comando de Tiago Guimarães.
Ainda sobre Nicolelis, integra as Academias de Ciência do Brasil e da França, foi eleito pela "Scientific American" como um dos maiores cientistas da atualidade e listado pela Foreign Policy entre os 100 pensadores mais influentes do mundo.
Miguel também tem levantado questões profundas, em entrevistas e artigos, acerca do papel corrosivo das redes sociais sobre o cérebro, a existência e a compreensão da vida pelos próprios seres humanos, apontando para processos de involução da espécie.
...recebo hoje, no Programa Pause, a neurologista Tamiris Mariano, que vem tratar sobre o vício em telas e as repercussões práticas sobre a vida de adultos e crianças.
É cada vez mais comum o relato de pessoas que não conseguem mais realizar tarefas cotidianas, como dirigir ou lavar a louça, ver um filme, fazer uma refeição, ler um livro, sem quebras involuntárias, mecânicas mesmo, para navegar pelas redes sociais.
O impulso narrado em consutório muitas vezes como incontrolável, algo semelhante ao vício em uma poderosa droga, tem promovido estafas e confusão mental, ansiedade, agressividade, além de outras repercussões sobre o comportamento.
Importante frisar que não estamos, aqui, tratando do teor dos conteúdos acessados, muito embora essa seja uma discussão permanente e necessária, especialmente com o avanço da IA e de realidades paralelas ao mundo dos fatos.
O foco da entrevista será um tipo de dependência inconsciente e imperativa das telas, sem autocontrole, um distúrbio que tem tomado proporções inéditas, muito preocupantes e cada vez mais comuns.
Episódio vai ao ar às 16 horas desta sexta-feira, 6, ao vivo, com transmissão simultânea no Instagram, Facebook e Youtube do O POVO, onde depois fica disponível o programa, que também pode ser visto às 19 horas na TV O POVO (canal aberto 48,2) e escutado nos apps de áudio Spotify e Deezer.
Museu da Indústria do Ceará inaugurou a exposição itinerante "O Futuro das Profissões", iniciativa nacional do Sesi, que convida o público a refletir sobre as transformações do mundo do trabalho.
A mostra já reuniu mais de 170 mil visitantes em passagens por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Em Fortaleza, foi lançada durante cerimônia para convidados nesta quarta-feira, 4.
Dentre as presenças ao evento de lançamento, presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante; diretor superintendente do Sesi nacional, Paulo Mól; superintendente do Sesi Ceará e diretor regional do Senai Ceará, Paulo André Holanda; gestor do Museu da Indústria, Luis Carlos Sabadia.
Também a superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes; o diretor administrativo da Fiec, Chico Esteves; o diretor financeiro da Fiec, Edgar Gadelha; além de presidentes de sindicatos, colaboradores do Museu da Indústria e estudantes da rede de educação Sesi Senai Ceará.
Ela é uma dedicada nutricionista na semana, quando atende e dirige a Clínica Nutrime, mas, aos sábados, deixa fluir uma outra paixão: o samba. Karla Pinheiro estreou neste Pré-Carnaval como Rainha de Bateria no bloco Unidos da Cachorra. Na Praia de Iracema, distrbui charme, simpatia e compasso ao mesmo tempo em que homenageia os 300 anos de Fortaleza com suas fantasias. Na foto, traz referências ao Theatro José de Alencar. Neste fim de semana, Karla e o bloco se apresentam no Aterrinho. Brilha!
Uma das designers de chapéus e acessórios de cabeça mais requisitadas no Brasil, cearense Jomara Cid também virou referência nos Carnavais, quando constrói arranjos exclusivos para famosas & chics do País. Em 2026 não vai ser diferente e, nos flashes dos trios, camarotes e bailes, podemos aguardar suas criações compondo os looks, como na cantora Cláudia Leitte, na ex-BBB Renata Saldanha, Iza, Juliana Alvez, Malu Borges e por aí vai... Na foto, ela usa peça da coleção Holofote, criada para esta temporada de cores e glamor.
No sábado, 31 de janeiro, o Ideal Clube coloriu o seu salão para mais uma edição do tradicional Carnaval Ideal 2026 -"Pais e Filhos na Folia". Muitos nomes de expressão compareceram ao momento, Cenas... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.