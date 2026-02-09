RioMar Mulher, Jubileu na indústria, folia & afins. Segundou!

Foto: Daniela Toviansky/TV Globo/DIVULGAÇÃO William Bonner

Prêmio RioMar Mulher chega à sua 10ª edição, reconhecendo trajetórias femininas que impactam a sociedade cearense. Evento, para convidados, acontece no próximo dia 4 de março, às 19h, no Teatro RioMar Fortaleza, com a presença do presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça.

Tema de 2026: "Viva Grandes Histórias". Premiação, promovida pelo Grupo JCPM e pelo RioMar Fortaleza, homenageia dez mulheres que se destacam nas áreas de Arquitetura, Cultura, Comunicação, Economia e Negócios, Educação, Justiça e Cidadania, Moda, Saúde, Gestão Pública e Trabalho Social.

Ao longo de sua história, o Grupo O POVO já teve nomes reconhecidos na categoria Comunicação, como Luciana Dummar (2015), Neila Fontenele (2017) e Leda Maria (2024). Nesta edição especial que celebra os dez anos do prêmio, o evento alcança o marco de ter homenageado 100 grandes mulheres no Ceará.

Entre as homenageadas desta edição está a empresária Noélia Fontenelle, referência em Economia e Negócios, fundadora da Noélia Doces e Salgados, cuja trajetória simboliza o empreendedorismo feminino construído com perseverança, gestão familiar e geração de oportunidades.

...Manuela Melo, destaque na categoria Moda, diretora criativa e de marketing da Meio Tom, tradicional marca de beachwear que completa 40 anos esse ano o Ceará, reconhecida por unir inovação, identidade e valorização da autoestima feminina. Juntas, essas histórias refletem a diversidade, a força e a relevância das mulheres que constroem legados significativos no Ceará.

Vale lembrar que já recebi no programa Pause, Manuela com a mãe Rosângela, fundadora da marca, que revisitaram a história de quatro décadas da Meio Tom, assim como a empresária Mana Holanda, também já contemplada com o RioMar Mulher, contando sua trajetória no mundo da moda e dos negócios ao lado do marido Manuel Holanda.

Os episódios estão disponíveis na página do O POVO no Youtube e nos apps de áudio Spotify e Deezer.

Jubileu de Esmeralda

Foto: JoaoFilho Tavares Presidente do Sindquímica-CE, Beto Chaves

No ano em que o Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica-CE) celebra os seus 40 anos, o presidente da entidade, Beto Chaves (foto), juntamente com o corpo diretor do sindicato, encabeça iniciativas relevantes, dentre elas, a participação das empresas associadas na Feira da Indústria Fiec.

Diversas marcas do setor químico, associadas ao Sindquímica-CE, já garantiram presença no evento, considerado a principal iniciativa da indústria em 2026, vitrine exclusiva e oportunidade única de visibilidade e estreitamento de parcerias entre os stakeholders da área industrial e segmentos correlatos.

Com um público esperado de 80 mil pessoas, o evento, que acontecerá nos dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará, é parada obrigatória para os negócios que querem estar entre os principais da indústria e gerar excelentes conexões.

Já confirmaram participação na Ilha do Sindquímica na iniciativa: Biomátika, Conexão Brindes, Duna Papeis, Forpack, Grupo Alyne Cosméticos, Intraplast, Juá Produtos de Limpeza, LaVezzi, Nobretec, Plastsan e Unolar Produtos de Limpeza.

Vale lembrar que o setor químico vive um excelente momento no estado, de ascensão. De acordo com dados do Caged, divulgados pela ADECE, o setor foi um dos que mais gerou empregos em 2025 no meio industrial.

Tempo de folia

Foto: arquivo pessoal Luiza e Jorge Otoch, Luciana e Julio Saraiva, Janaína e Roger Gradvhol

...E o Pré-Carnaval do Simpatizo Amor de Bar, no Pirata, último sábado, virou mesmo point de bacanas em busca de curtir a folia momina num dos espaços mais tradicionais do entretenimento na Praia de Iracema. Dentre as presenças, Luiza e Jorge Otoch, Luciana e Julio Saraiva, Janaina e Roger Gradvhol.

Bonner, o repórter

Foto: Globo / Daniela Toviansky William Bonner

Após sua despedida histórica do comando do Jornal Nacional, William Bonner já tem data para voltar à TV. Jornalista estreia em 20 de fevereiro como apresentador e repórter do "Globo Repórter", ao lado de Sandra Annenberg.

"É o meu reencontro com os desafios da profissão que eu amo", declarou o ex-âncora, que tem comentado sobre a nova fase da vida, muito mais leve internamente, com tempo para agendas pessoais e em contato mais direto com as pessoas nas ruas, sem receber agressões e retaliações de cunho político, pelo contrário, tem sido acolhido com carinho, garante. Sucesso!

Mercado

Shopping Giga Mall promoveu um almoço no Pipo Restaurante, reunindo algumas das principais marcas do mercado de moda atacadista, em um encontro estratégico voltado ao relacionamento, experiências e fortalecimento do setor. Estiveram presentes convidados de expressão do segmento empresarial, reforçando a conexão entre marcas, parceiros e o empreendimento.

Durante o encontro, foram apresentados o atual momento do Shopping Giga Mall, suas estratégias de consolidação e as projeções de crescimento, além dos investimentos previstos para 2026 e os próximos anos. Presenças...

