Um baile à beira-mar

...E a memória do Li$0 BAR, casa de show que por anos animou as noites da Capital, foi revivida com absoluto sucesso no último sábado.

Celebrando 30 anos de história da marca, o Pré-Carnaval do Li$o Bar levou bacanas & beldades para as areias da Praia do Futuro. A proposta da organização foi promover um baile momino na frente do mar, apostando em decoração e iluminação cênica para dar o clima da festa com mais de dez horas de duração.

No palco: Os Transacionais, Karol do Axé, Val Xavier, Carlinhos Palhano, Wellington Hansk, Pimenta Malagueta e o Dj e apresentador oficial do evento, Julinho Lemos. Martinha Assunção comandou um VIP Lounge para receber nomes de expressão da Cidade.

À frente da realização, empresário Colombo Cialdini, nome de referência no entretenimento cearense.

Cenas...

Roberto Pamplona Jr., Talyzie Mihaliuc, Alexandre Pita e Rodrigo Porto; Cliff Villar e Nara Acioly, Alexandre Montenegro e Andrea Rios; Jeritza Gurgel, Talyzie Mihaulic, Germana Wanderley e Sandra Fujita; Evandro Colares e Eliziane com Colombo; Martinha entre Lorena e Lúcio Bonfim; Sandra Fujita e Rogério Torres; Paula e Auriz Barreira; Martinha Assunção entre Danilo Dias e Patrícia; Islane e André Verçosa, Colombo Cialdini e Régis Dias; Alexandre Montenegro e Andrea Rios, Martinha e George Assunção; Beto e Cláudia Gradvol e Adriana e Wagner Teixeira; Ernesto Saboya e Talyze Mihaliuc com Martinha; Randal e Gina Pompeu, Martinha e George Assunção; Fernanda Mattoso, Martinha Assunção e Monique Gurgel; Daniel Figueiredo e Christiane; Jeritza Gurgel, Colombo Cialdini e Martinha Assunção; Otacílio Valente e Ana Virgínia

O baile de Carnaval da Vogue segue sendo um dos pontos mais altos do mundo dos famosos a cada fevereiro. Festa teve direito a performance red carpet de Deborah Secco, que chegou com um modelo bufante, intitulado vestido Bolo Creme. Perante os holofotes, assistentes arrancaram a peça, mas quase levavam também o sutiã da atriz, promovendo um top less não combinado. Deborah levou na esportiva, recolocou tudo no lugar e depois posou assim. Brilha!

Cult

Foto: Victor Braga/ Divulgação Artista visual e muralista Tereza de Quinta: trabalho para a Fifa

A artista visual e muralista Tereza de Quinta, natural de Fortaleza (CE), foi convidada pela Fifa para integrar o grupo de ilustradoras brasileiras responsáveis por criar obras oficiais relacionadas à Copa do Mundo Feminina Fifa 2027, que será realizada no Brasil.

Selecionada entre artistas de diferentes regiões do País, Tereza foi escolhida para representar Fortaleza, desenvolvendo ilustrações que dialogam com a identidade cultural da Cidade e a força do futebol feminino.

Com uma trajetória marcada pela arte urbana, pelo uso expressivo das cores e por reflexões sobre corpo, território e pertencimento, Tereza de Quinta consolidou, mais uma vez, a presença das artes visuais cearense no cenário nacional e internacional ao participar de um dos maiores eventos esportivos do mundo.

O convite da Fifa reforça a valorização de artistas brasileiras em projetos globais e projeta a produção cearense para além das fronteiras do País.

Presenças

Foto: Gil Santos/ Acervo pessoal Gil Santos e Denise Bezerra

Teve presença cearense no badaladíssimo Baile da Vogue. Denise Bezerra e Gil Santos, baiana radicada no CE, compareceram ao evento mais do que privê. Animação das duas seguiu no outro dia no aniversário de Sabrina Sato.

Pausei...

...por alguns dias de férias. A coluna retorna em 24 de fevereiro. Até lá. Bom Carnaval!



