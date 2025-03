Cuidado com o artificial

Foto: TATIANA FORTES FORTALEZA, CE, BRASIL, 29-01-2016: Público participante do evento, assiste à palestras durante evento. The Global Leadership Summit, um dos maiores eventos de liderança cristã do mundo, realizado pela igreja Videira, no bairro José de Alencar. (Foto: Tatiana Fortes /O POVO)

Eu amo frutas e para mim é difícil escolher qual delas é a melhor. Na verdade, por mais que a ciência tenha evoluído, produzir uma banana, um mamão ou um morango, como Deus faz, vai ser difícil. Fazendo uma analogia, viver no artificial é saborear coisas a curto prazo com consequências a longo prazo. Da mesma forma é a vida com Deus, nada se compara com o natural. E por falar no natural, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Qual artificial não cabe na nossa vida?

Salvação pessoal e transformação sempre vão exigir o modo natural, pois o artificial não funciona. O apóstolo Paulo, falando sobre o assunto, afirmou que devemos desenvolver nossa salvação com "tremor e temor", com toda seriedade.

A salvação envolve o quanto levamos a sério a eternidade, pois ela é real. O processo envolve a experiência do novo nascimento que é ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Na prática é viver desejando o que Deus quer. Não se trata de "não posso fazer", e sim, "não quero fazer". Como ser salvo? Descrito por João no seu evangelho é "quem o receber, quem crer em Jesus e, dessa forma, nascer espiritualmente, nascer de novo".

Ser salvo é tão simples que parece não ser verdade. Hoje, agora mesmo, onde você se encontra é possível, é apenas fazer a oração: "Jesus Cristo eu te faço meu Senhor e Salvador. Espírito Santo, eu quero nascer de novo. Amém!".

A fé tem que ser natural. Segundo o autor de Hebreus, "sem fé é impossível agradar a Deus". E por falar em Hebreus, vamos perceber que o fundamento da fé é a Palavra de Deus. Ter fé vai exigir, isso mesmo, exigir ouvir, declarar, obedecer e praticar a Palavra. Vale salientar que, ao fazer isso, vamos descobrir sobre a natureza de Deus e o que Ele valoriza. E o que o Pai valoriza e prioriza é seu Filho Jesus. Resumidamente, a Palavra vai revelar Jesus, e isso faz toda a diferença.

Finalmente, o relacionamento com Deus só funciona se for de forma natural, o artificial não cabe jamais. Nunca negocie sua intimidade com Deus. Uma orientação vinda de Deus muda nossa vida. Um sim ou um não vindo de Deus nos protege. Orar e buscar a Deus é tudo que precisamos. Quando se relacionar com Deus for prioridade, tudo muda, principalmente a nossa vida. Pense nisso!