Escolha a sabedoria, escolha a vida!

“Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro! É mais preciosa do que rubis; nada do que você possa desejar se compara a ela.” (Provérbios‬ 3‬:13‬-15‬) ‬‬‬.

O texto acima é claro sobre os benefícios de sermos cheios de sabedoria, de amarmos e procurarmos a sabedoria. O que isso significa? Que não nascemos sábios, pelo contrário, quando o homem deu à luz o pecado, introduziu a tolice, a insensatez, a ignorância e toda sorte de maldade no seu coração. Somente quando nos aproximamos de Deus e nascemos de novo, o caminho para encontrar a sabedoria é resgatado. É impressionante quando Jesus entra na vida de uma pessoa, tudo muda.

Salomão foi o homem mais sábio, o mais rico, o mais próspero e o rei mais influente de toda a história. Sua fama virou estudos, visita de reis e livros, e isso até hoje. A pergunta óbvia: Como tudo isso começou?

“O Senhor apareceu a Salomão em um sonho, de noite, e lhe disse: ― Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu: riquezas e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus estatutos e mandamentos como Davi, o seu pai, eu prolongarei a sua vida.” (1Reis‬ 3‬:5‬, 9‬-10‬, 12‬-14‬). ‬‬‬‬‬‬‬‬

Aqui, encontra-se o segredo da sabedoria de Salomão. Ele pediu a Deus e obedeceu aos seus mandamentos. Não se trata de um passo de mágica, e sim dádiva divina. Quando Deus bate na porta, quando cremos nele, tudo muda, inclusive o exterior. O que vamos fazer com a fama, os bens e a riqueza é o segredo que muitos esquecem! Salomão soube utilizar bem e com propósito o que Deus lhe confiou. Qual o verdadeiro propósito de você querer prosperidade? O que aconteceu com Salomão está disponível para todos, e isso inclui você.

Se você pensa que seguir Jesus e ter comunhão com Deus se resume a uma religião, a cumprir regras, está muito enganado. Na verdade, é uma transformação de vida completa, principalmente para uma missão de vida.