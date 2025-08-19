Cautela e moderação, sempre!

“Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação.” (Segunda carta de Paulo a Timóteo 1:7).

Moderação, qualidade de manter o equilíbrio, a sobriedade e o autocontrole em atitudes, palavras, desejos e comportamento. É agir com sensatez, prudência e equilíbrio, evitando extremos ou impulsividades. É a arte de saber quando parar, como dosar e qual o limite saudável para aquilo que se sente, se pensa, se diz ou se faz. Atualmente, muita gente possui conhecimento, mas poucos se preocupam em ser sábios, cautelosos e prudentes. Aqui vão algumas dicas sobre o assunto.

Seja prudente na sua postura e observe que precisamos de cautela para ser firme e, ao mesmo tempo, não ser grosseiro. Seja simpático, mas ser brincalhão é infantilidade. Seja convicto, mas cuidado para não ter autossuficiência. Seja seguro, mas cautela de nunca ser arrogante. Nossa postura vai estar sempre em jogo e gente cautelosa tem espaço em qualquer lugar.

Seja moderado na forma de se comunicar. “Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito manso.” (Provérbios 17:27). Você não é obrigado a dar sua opinião. Impressionante como somos tentados e, às vezes, pressionados a dar opinião em tudo. E você que exerce determinada posição de liderança não ceda à pressão. A pergunta continua: somos obrigados a falar? Cuidado no que você diz, pois hoje em dia, em instantes, o comentário se espalha. Portanto, seja prudente.

Seja cauteloso nas suas decisões. Uma decisão pode afetar o seu futuro e de muita gente ao seu redor. Tomamos decisões a cada minuto, desde a mais simples até mais complexa, então, seja prudente, analise mais, tome conselho com as pessoas ao seu redor, calcule os riscos em jogo e veja se precisa ser urgente. Tome o tempo que for necessário, decida ser mais assertivo.

O oposto de uma pessoa moderada é alguém desequilibrado e, agindo assim, o prejuízo é certo. Minha oração é que essas palavras sejam uma inspiração para a sua vida, e que em sua vida haja moderação e muita cautela, porque desta forma o sucesso é certo. “Que a moderação de vocês seja conhecida de todos.” (Filipenses 4:5). Simples assim.