Sete leis de ouro da bíblia para a vida

O livro mais lido do mundo é também o mais rico em sabedoria e conhecimento de Deus. Praticar a Palavra de Deus é uma riqueza para esta vida e para a que há de vir. Seguem as sete leis:

Aprenda a dizer não - "Seja o seu sim, sim; e o seu não, não". Cuidado com as concessões, com as exceções. Quem sabe a distância entre quem você é e quem poderia ser está em dizer um não. Qual é o não que precisa ser dito que vai mudar sua vida? Talvez seja esta verdade que mais precisamos viver.

Encare a realidade da vida - "Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio" (Salmos 90:12). Um coração sábio acontece no dia a dia da vida e isso vem de Deus. Encare a sua idade, sua realidade financeira, seu real tamanho; administre o real em relação ao ideal.

Seja responsável pelos seus atos - autorresponsabilidade é um princípio bíblico. "Aquilo que homem semear, isso também ceifará" (Gálatas 6:7). "Cada um é tentado pela sua própria cobiça" (Tiago 1:14). "O pecado bate a porta, cumpre a cada um dominá-lo" (Gênesis 4:7). Antes de querer culpar alguém, assuma suas escolhas.

Viva a sua vida pelo que você tem e já fez e não pelo que ainda falta fazer ou pelo que não tem - porque você tem e fez, você fará e terá. Construa sua vida com autoridade pela experiência, pela vivência e por reais resultados. Seja grato e celebre suas conquistas reais.

Busque em primeiro lugar o Reino de Deus e sua justiça - cresça em fé, ame a Deus, ame a si mesmo e sirva às pessoas. Siga os princípios, os valores e a cultura do Reino de Deus. Além de transformar sua vida, vai impactar as pessoas ao seu redor.

Faça boas perguntas sobre a vida e as circunstâncias dela - quando pergunto, medito. Quando pergunto, penso. Nem sempre tentar compreender todas as respostas é a resposta. Jesus sempre fez boas perguntas. Viver não é ter sempre uma resposta, e sim fazer boas perguntas sobre ela.

Entenda a sua estação de vida - muito mais do que isso, conheça e viva bem sua estação. Nem sempre é o recurso certo ou o projeto certo, e sim a estação certa. Não confunda 'tempo' com 'estação', nossa vida não se resume a horas, dias, meses ou anos. Saiba que é "Deus quem muda as épocas e as estações".