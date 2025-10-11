Decida ser diligente

"O diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos" e "Os planos do diligente levam a vantagem certa" (Provérbios 13:24 e 21:5).

Uma virtude que vamos encontrar nos ensinos de Salomão é a diligência, ou seja, a capacidade de fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa aquilo que precisa ser feito. Famílias precisam de líderes diligentes. Empresas estão clamando por gestores e colaboradores diligentes. Igrejas e organizações estão carentes de líderes diligentes. Na verdade, o valor de uma pessoa diligente não tem preço. Ser diligente é ter em mente que podemos fazer melhor, mais excelente e fazer para a glória de Deus.

Ser diligente é ser inimigo do regular, do bonzinho, do legalzinho. É ter a natureza divina, afinal, tudo que Deus fez, fez bem-feito. Portanto, Deus é o Deus da excelência, da diligência, da ordem, do planejamento, da abundância. Deus não faz nada pela metade, de qualquer jeito, sem ter um plano definido, em qualquer prazo, sem meta.

Todo diligente carrega em si o amor que é o combustível divino para tudo que for feito saia com excelência. Na verdade, quem ama anda no "caminho sobremodo excelente". Outra característica importante do diligente é a mentalidade abundante, que evita o desperdício, que é avessa a luxuria e a vaidade. Esta característica é importante porque um projeto diligente nunca é sobre quem realiza, mas é para que muitos sejam beneficiados.

Pela diligência nenhum obstáculo é tão grande que o escravize. As situações são oportunidades enormes para se fazer a diferença. O diligente será posto diante dos grandes. "Vês a um homem perito (diligente) na sua obra? Perante reis (os grandes) será posto; não entre a plebe (os inferiores, os subordinados)." (Provérbios 22:29).

A diligência é um meio de ser honrado, ser valorizado, ser colocado em destaque. Pessoas diligentes são procuradas como se procura ouro. Diligência é a única garantia do emprego, dos negócios, de qualquer empreendimento. Eis a razão dos diligentes serem prósperos. Veja a sua situação atual, ela vai revelar se você tem sido diligente ou não em seus projetos. Essa é a pura realidade. "É impossível ser perfeito em tudo, mas em tudo é possível agir com diligência".