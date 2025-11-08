Pastor Costa Neto: Alguém pegou!

Hoje passou a ser motivo de riso, mas antes era confusão. Vou lhe explicar com calma. Sabe aquela pessoa que mora na sua casa sem você saber? "Alguém pegou, alguém tirou meu celular, alguém pegou minha bolsa, alguém quebrou esse copo...", ou seja, quando se quer procurar culpados e não assumir responsabilidades, é lógico que foi "alguém", nunca nós mesmos. Não sei na sua casa, mas ainda quero conhecer um dia esse "alguém".

Tudo começou lá no Jardim do Éden, quando a mulher e o homem jogaram a culpa para alguém. "Foi ela que me deu", "foi a serpente que me enganou". Até porque assumir a responsabilidade tem seu preço e é coisa para gente madura. A pergunta é, como ser uma pessoa autorresponsável?

Seja intencional em tudo que você faz. Em outras palavras, procure fazer as coisas, comunicar o que você acha de forma pensada, planejada e não simplesmente no automático. Seja em uma simples tarefa ou em algo complexo, pense antes de agir, pense antes de falar, tenha consciência do ambiente que você está inserido. Quando agimos assim, guardamos na memória os nossos momentos e assumimos o que fazemos.

Saiba bem onde você pisa, ou seja, leve a sério o valor de uma boa escolha. A fatalidade pode ocorrer com qualquer pessoa, mas não é algo corriqueiro, na maioria das vezes colhemos o que plantamos. Rara são as exceções. O problema é quando não calculamos os riscos ou as consequências das nossas escolhas.

Decidir sob fortes emoções tira de nós a inteligência. Cuidado com a chamada "oportunidade única". Seja você quem decide, não transfira a responsabilidade para outros. Isso faz uma pessoa ser responsável pelos seus próprios atos.

Seja humilde para reconhecer seus próprios erros e não tente se justificar. É melhor pedir perdão pelo erro que cometeu do que dar desculpas. Tenha coragem e mostre sua cara publicamente se necessário. Gente autorresponsável não tem problema em assumir suas falhas.

Finalizo dizendo que a nossa sociedade seria bem melhor se os ambientes fossem preenchidos com pessoas autorresponsáveis. Ao invés de reclamar dos governantes, do vizinho, do outro, sempre haverá um dever que cabe a cada um fazer. Quando assumo que o "alguém" sou eu, a discussão boba acaba.

