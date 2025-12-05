Espero que você tenha feito neste ano

Mais um ano está terminando e, talvez, ele tenha iniciado com seu planejamento pessoal de algumas metas para serem alcançadas. Espero que a maioria delas tenha sido feita por você, mas, quem sabe, ainda dá tempo de cumprir outras. Aqui quero sugerir algumas que ainda podem ser iniciadas antes do novo ano.

Colocar Deus no centro da sua vida. Levar a sério sua vida espiritual e não apenas dizer que possui uma religião. Não é sobre assistir a um culto, a uma missa, e sim ser um seguidor de Jesus pela prática do que Ele disse. Quando Deus está no centro da vida, tudo ao redor entra no modo saudável e equilibrado. Talvez algumas áreas da sua vida estejam bagunçadas, desajustadas e, como disse Jesus, "buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas".

Creia, Deus sabe colocar em ordem o nosso interior bem como nosso exterior. Alguém já disse: "quando o Eterno toca o interno, o externo se modifica". Construa hábitos espirituais como a leitura e prática da Palavra, a oração, o jejum para alimentar o espírito ao invés do corpo, a adoração, ou seja, a contemplação de Deus.

Viver a missão de vida mais do que investir no meio de vida. Talvez você não lembre, mas já falei aqui sobre esse assunto, entretanto posso trazer à memória rapidamente. Amar a Deus, amar as pessoas e servir a elas é nossa missão de vida em qualquer profissão que tenhamos.

Missão de vida constrói a eternidade enquanto o meio de vida paga contas, compra comida, roupa e nos sustenta aqui na terra. Quem sabe ainda dá tempo de colocar em prática sua missão de vida. Por trás de uma vida há uma geração. Uma vida beneficiada vale muito. Corra para terminar o ano com sua missão de vida em dia. Acredite: um dia vivido fazendo a diferença na vida de uma pessoa vale todos os dias do ano.

Duas metas que se vividas poderão não apenas salvar o seu ano como terminá-lo com algo que vai fazer a diferença todos os anos que virão. Espero que suas metas tenham feito bem para você, mas me permita dizer que sem essas duas acima, talvez, eu disse talvez, tenha sido mais um ano de vida.

Desejo a você e a sua família: um Natal maravilhoso e um ano novo cheio da presença de Deus, e com Ele você viva uma vida que vale a pena ser vivida.