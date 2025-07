Foto: Beatriz Boblitz O Tik Tok, aplicativo que se popularizou durante a pandemia, é um dos que podem ser banidos nos EUA.

O Brasil vive hoje uma distorção de valores que beira o absurdo. Nunca se falou tanto em ser influencer, criador de conteúdo ou blogueiro digital. Parece que, de uma hora para outra, todo mundo esqueceu o valor dos trabalhos tradicionais. Enquanto milhões passam os dias em busca de likes, seguidores e parcerias, sobra vaga e falta gente para profissões fundamentais, como pedreiro, eletricista, encanador, mecânico, atendente e tantas outras.

A geração que sonha em viver da internet ignora que a vida real não acontece no feed. Quem constrói uma casa, levanta um prédio ou conserta uma tubulação não é o influencer que grava vídeo de dancinha no TikTok, é o pedreiro, o mestre de obras, o trabalhador que acorda cedo, enfrenta sol, chuva e poeira para entregar algo concreto, literalmente.

O reflexo disso é sentido diretamente pelos empresários, que sofrem para contratar. É comum ver anúncios de emprego que ficam semanas, até meses, sem um único candidato qualificado. Não é que falte trabalho, é que falta disposição. As pessoas querem a recompensa sem o esforço. Querem dinheiro fácil, fama instantânea e vida de luxo, sem entender que isso é exceção, não regra.

Enquanto o mercado de trabalho clama por mão de obra, o país caminha perigosamente para uma crise silenciosa, onde teremos muitos produtores de conteúdo e poucos produtores de verdade. Quem vai construir nossas casas? Quem vai manter a cidade funcionando? Quem vai atender no comércio, cozinhar, limpar, reparar, produzir?

Está na hora de encarar a realidade: o Brasil não se sustenta com likes. O país precisa urgentemente resgatar o valor do trabalho digno, honesto e fundamental. Menos influencers e mais pedreiros. Menos vaidade digital e mais compromisso com a vida real. Porque, no final das contas, seguidor não constrói parede e story não enche barriga.