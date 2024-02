ADISPUTA DE TERRA ENTRE OS ESTADOS do Ceará e do Piauí tem sido pauta de discussão na Justiça e notícia na imprensa. Uma área que abrange 13 municípios cearenses pode virar território piauiense. A propósito do assunto, quando se fala em estados, qual é o termo usado? Divisa, fronteira ou limite? Às vezes, os três são usados como sinônimos, mas não é bem assim. Divisa é o termo empregado para indicar a delimitação entre dois estados. Fronteira é usado para definir a separação entre países. Limite é usado para se referir à separação entre municípios.

EXEMPLOS

DIVISA: "Há uma discussão sobre as terras na divisa do Ceará com Piauí" (estados). FRONTEIRA: "Viajei até a fronteira do Brasil com a Argentina" (países). LIMITE: "Fortaleza faz limite com Caucaia" (cidades).

OS GUARDA-CHUVAS

É TEMPO DE USAR guarda-chuva no Ceará. E se usarmos no plural? Aí, são guarda-chuvas. Quando há um verbo um nome, apenas o segundo elemento vai para o plural. Exemplos: beija-flores, guarda-roupas, vira-latas, caça-fantasmas.

MANDATO X MANDADO

DIA DESSES NA MÍDIA: "Policiais federais deixam apartamento de general Augusto Heleno após cumprirem mandato".

Mandato ou mandado? Mandado, com D, é uma ordem judicial, aquela que o juiz manda. Usa-se: mandado de busca e apreensão (ordem), mandado de prisão, mandado de segurança etc.

Mandato, com T, é aquele poder conferido a alguém por um período. Assim: mandato de um senador [gestão], mandato de um prefeito etc.

O título que lemos anteriormente tem um erro. Seria mandado, com D: "Policiais federais deixam apartamento [...] após cumprirem mandado". A ideia, nessa situação, é cumprir a ordem de uma autoridade judicial.

SALVA A DICA!

(Ibase - PM RN 2018) O plural do nome composto "guarda-noturno" é feito com a flexão dos dois nomes. Dos pares abaixo, aquele em que os nomes compostos também fazem o plural com a flexão dos dois nomes é:

a) guarda-mor / guarda-florestal

b) guarda-corpo / guarda-roupa

c) guarda-municipal / guarda-joia

d) guarda-chuva / guarda-civil

e) guarda-costa / guarda-rede

Como vimos, o plural de uma palavra com um verbo um nome é feito com a variação do segundo elemento, como guarda-roupas, guarda-redes e guarda-joias. Mas "guarda-noturno" tem um nome (guarda) um adjetivo (noturno). "Guarda", aqui, não é verbo. A única opção em que as duas palavras têm dois nomes é a letra a), com guardas-mores e guardas-florestais.

(FGV - DPE RJ 2019) A frase em que está correto o emprego de um dos parônimos mandado/mandato é:

a) O mandado de senador dura 8 anos;

b) Impetrou mandato de segurança com pedido de liminar;

c) Não tinha mandado de busca para entrar na casa;

d) Todos desejavam que seu mandado de diretor acabasse;

e) O mandato de apreensão não havia sido expedido.

Basta lembrar: mandado = ordem; mandato = gestão. O certo é o item c).