NÃO É RARO LERMOS E OUVIRMOS, também na imprensa, expressões como "acidente fatal", "tragédia fatal" ou "vítima fatal". Todas elas estão realmente corretas? Basta recorrermos ao significado: fatal é aquilo que mata, que é capaz de matar, que provoca a morte. Fatal é mortífero, letal, mortal. Assim, o acidente pode ser fatal, a doença pode ser fatal, a tragédia pode ser fatal. Mas a vítima não é fatal - no contexto de um acidente, por exemplo. A palavra fatal também pode ser usada no sentido de inevitável, irrevogável. São exemplos: consequência fatal, gol fatal etc.

EXEMPLOS

ASSIM, EM VEZ DE dizer "Duas pessoas foram vítimas fatais na tragédia", troque por: "Duas pessoas morreram na tragédia". Ou seja, a tragédia é que foi fatal. Pode-se dizer que houve uma tragédia fatal com duas vítimas.

EXEMPLOS 2

FATAL, ENTÃO, é um acidente, um choque, uma doença, um tiro, um afogamento. A vítima, não. Por exemplo, em vez de usar "Houve 10 vítimas fatais em estradas no feriadão", substitua por "Houve 10 mortes em estradas no feriadão".

CHOVEU OU CHOVERAM?

SEMPRE É UMA CURIOSIDADE saber quantos milímetros caíram de chuva. Pela gramática, qual é o certo: choveu 100 milímetros? Ou choveram 100 milímetros?

O verbo "chover" é um fenômeno da natureza e, como tal, é impessoal, não tem sujeito. Deve ser conjugado sem variações, na 3ª pessoa do singular: "Choveu 100 milímetros", "Chove há dias".

Também são fenômenos da natureza e não conjugados: anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, ventar, estiar, nevar etc.

Esses verbos podem ser flexionados quando são usados em sentido não literal, em sentido figurado. Exemplos: "Choveram elogios na palestra". Está certo, porque a ideia não é a água caindo. Também: "Elas amanheceram indispostas", "Trovejaram críticas".

SALVA A DICA!

Cientistas que medem 5 centímetros?

PUBLICAMOS, AQUI NO O POVO, na sexta, 1º de março, uma matéria com o seguinte título: "Medindo apenas 5 centímetros, cientistas brasileiros descobrem nova espécie de morcego". Nas redes sociais, choveram comentários.

Alguns deles: "Tão pequenos e já cientistas?", "Como pode cientistas tão baixinhos fazerem essa descoberta?", "Cientistas de 5cm, que pequenininhos". Leitores brincaram com o texto, porque perceberam o equívoco. Afinal, não dá para imaginar cientistas que medem apenas 5 centímetros.

Do jeito que está, dissemos isto: "Cientistas brasileiros, medindo apenas 5 centímetros, descobrem nova espécie de morcego". A relação imediata que se faz é entre "medindo apenas 5 centímetros" e "cientistas brasileiros". Mas a ideia não é essa.

A intenção é dizer que "medindo apenas 5 centímetros" está relacionado com "nova espécie de morcego". Porque estão muito afastados no período, houve a ambiguidade e, consequentemente, o leitor foi induzido a outra interpretação.

Logo depois, O POVO alterou para: "Cientistas brasileiros descobrem nova espécie de morcego que mede apenas 5 centímetros".

A propósito: veja que usamos 1º de março. O primeiro dia do mês é sempre escrito em ordinal. Sempre 1º. Seja 1º de maio, seja 1º de outubro. Nunca 1 de março, nunca 1 de maio, nunca 01 de outubro.

SUGESTÕES?

Volto daqui a 15 dias.