Qual é a escrita correta: superprédio, super-prédio ou super prédio?

Com o prefixo super-, usa-se hífen quando a palavra seguinte começar com H ou R. Se a palavra começar com qualquer outra letra, escreve-se junto.

Se a palavra começar com H: super-homem, super-herói, super-humano, super-hábil.

Se a palavra começar com R: super-real, super-rápido, super-resistente.

Em todos os demais casos: superpromoção, superproteção, supersalário, superlotado, supermercado, superbactéria.

Assim, o correto é superprédio.