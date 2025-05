Os ares-condicionados dos cidadãos estão nos degraus

A FORMAÇÃO DO PLURAL DE ALGUMAS PALAVRAS exige realmente um pouco mais de cuidado. Um caso é a palavra "ar-condicionado", substantivo composto formado por um substantivo e um adjetivo. O plural é "ares-condicionados". Na dúvida, pode-se usar "aparelhos de ar-condicionado", que também funciona. No caso de "degrau", a regra é só acrescentar a letra -s ao fim da palavra: degraus. Outros exemplos: baú/baús, chapéu/chapéus, troféu/troféus, réu/réus. Quando as palavras terminam em -l, mudam os plurais: aluguel/aluguéis, lençol/lençóis, canil/canis, fóssil/fósseis, míssil/mísseis.

Quaisquer

É A ÚNICA PALAVRA da língua portuguesa cujo plural fica no meio. "Quaisquer" (plural de "qualquer") é usada para nos referirmos a algo ou a algumas pessoas de modo indefinido. Exemplos: "Quaisquer reclamações devem ser feitas no prazo de uma semana", "Não há quaisquer candidatos na sala".

Só no plural

HÁ ALGUMAS palavras que são usadas somente no plural. Não há variante no singular para se referir a um objeto. Exemplos: os parabéns, as férias, as núpcias, as condolências, os pêsames, as costas (parte do corpo).

Cidadãos

O PLURAL de "cidadão" também causa confusão. Mas é só acrescentar o -s para formar o plural "cidadãos". Assim mesmo. Exemplo: "Os cidadãos devem ser identificados na entrada".

Com os substantivos terminados em -ão, há três formas de fazer o plural, que pode se tornar -ãos, -ões ou -ães. A razão é etimológica e se relaciona à origem de cada palavra.

Com -ões:

confusão/confusões

cirurgião/cirurgiões

coração/corações

Com -ãos:

cidadão/cidadãos

irmão/irmãos

cristão/cristãos

Com -ães:

pão/pães

capitão/capitães

mãe/mães

QUESTÃO

(Banca Selecon-2019/Prefeitura de Niterói-RJ - Guarda Civil Municipal) A palavra "cidadão" apresenta sua forma no plural com a mesma terminação de:

a) escrivão

b) capitão

c) eleição

d) cordão

e) mão

Resposta: Sabendo que o plural de cidadão é cidadãos, vejamos os plurais das demais palavras: a) escrivão/escrivães b) capitão/capitães c) eleição/eleições d) cordão/cordões e) mão/mãos. A terminação é igual à letra e) - resposta correta.

DICA EXTRA

Domingo que vem é 1º de junho; não 1 nem 01

O próximo domingo será 1º de junho. Escrevemos e dizemos exatamente assim: 1º (primeiro). E não 1 de junho nem 01 de junho.

Por quê? Porque o primeiro dia do mês é sempre escrito e falado em ordinal: 1º.

Além disso, o mês é escrito com inicial minúscula. Por exemplo: "Eu vou viajar no dia 2 de junho".

Mas, se fizer parte de um nome próprio, o mês é escrito com a inicial maiúscula (como nomes de estabelecimentos ou logradouros). Exemplos: "Ele estuda na escola 24 de Junho" e "A avenida 13 de Junho fica localizada naquele bairro".

SUGESTÃO

Se tiver sugestões de assunto a ser tratado na coluna, escreva, por favor, para: danielanogueira@opovo.com.br