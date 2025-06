Viva São João: é arraiá ou arraial?

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: Abertura do São João de Fortaleza, no bairro José Walter. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

COMEÇOU A FELIZ TEMPORADA JUNINA, com festas e cardápios típicos. É o tempo dos esperados "arraiás", os tradicionais festejos comuns em muitas regiões. Vale lembrar que a palavra registrada no vocabulário formal é "arraial", que é um tipo de povoado, mas hoje entendido também como um espaço onde ocorrem as festas juninas. Além disso, é usado como o nome da festa. "Arraiá" ou "arraiar" são formas populares, variações linguísticas regionais da palavra arraial. Não há problema em usar "arraiá" em situações informais.

Pé de moleque

FESTAS JUNIINAS também combinam com "pé de moleque" e "baião de dois". Ambos sem hífen. Quando há um conectivo (no caso, de), só o primeiro elemento vai para o plural: pés de moleque. Assim como pães de ló, mulas sem cabeça, pernas de pau.

Mugunzá

MUITO COMUM NOS PRATOS da época, coco é escrito sem acento algum. A propósito: "água de coco" sem hífen. Para quem gosta, pode escolher a forma que preferir: mungunzá ou mugunzá ou munguzá. Todas as variações estão registradas no vocabulário oficial. E canjica sempre com j.

Santo Antônio e São João

NO PRÓXIMO DIA 13, celebra-se Santo Antônio. No dia 24, São João. E no dia 29, São Pedro. Por que a diferença entre são e santo?

O termo "são" é uma forma contraída de "santo". Por causa da pronúncia, criou-se regra para o uso.

Usa-se "são" com nomes iniciados por consoante (São Francisco, São José, São Paulo, São Bento, São Miguel). Usa-se "santo" com nomes iniciados por vogal ou H (Santo Inácio, Santo André, Santo Expedito, Santo Hilário).

Há exceções, como Santo Tirso e Santo Tomás.

No feminino, só se usa "santa" (Santa Ana, Santa Rita, Santa Teresinha, Santa Clara, Santa Inês).

DICAS JUNINAS

"Olha pro céu, meu amor"

A CLÁSSICA MÚSICA de forró anuncia a dança animada e deixa o vocativo isolado pela vírgula, como tem de ser. Veja que "meu amor" é o vocativo da frase – um chamamento, um convite, uma referência direta a algo ou a alguém. Por isso, deve ser isolado pela vírgula. Outro exemplo: "Bom dia, querido". No caso, "querido" é o vocativo e deve ser sinalizado com a vírgula.

"Havia balões no ar"

O VERBO HAVER, no sentido de existir, não admite o plural. Então, está correto dizer "havia balões". É usado dessa forma no presente, no passado e no futuro: "Houve balões" e "Haverá balões".

Vivam as festas juninas!

Em "Viva São João", não há dúvida. O "viva" tem o sentido de exclamação, de entusiasmo com algo. Também há a opção de "dar um viva ao campeão", "dar um viva às férias" (como substantivo). O sentido é de festejar algo ou alguém, de dar uma saudação a algo ou a alguém. No plural, em uma situação mais formal, a indicação é para que se flexione. É a forma mais aceita pela maioria dos gramáticos: "Vivam as festas juninas", "vivam as férias" e "vivam os noivos". Tem o sentido de verbo: "que os noivos vivam".

