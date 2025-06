Se eu vir a porta aberta, eu entro

PARECE ESTRANHO, MAS A CONJUGAÇÃO do verbo ver é esta mesmo: "Se eu vir a porta aberta, eu já entro". Ou seja, se eu encontrar a porta aberta, eu entro. A conjugação do verbo "ver", nesse sentido, pode provocar equívoco. No futuro do subjuntivo, tempo verbal que sinaliza a possibilidade/hipótese de uma ação ocorrer no futuro, na 1ª (eu) e na 3ª (ele/ela) pessoas, usa-se "vir". Outros exemplos: "Quando eu vir o professor, vou falar com ele" (= quando eu encontrar com o professor); "Quando você vir a menina, peça para me procurar"; "Se você vir o texto, você gostará".

Colorir

O VERBO COLORIR É CHAMADO DE DEFECTIVO. Assim, não tem a 1ª pessoa do singular no presente (indicativo). Você pode dizer algo semelhante a: "Eu estou colorindo", "Eu posso colorir".

Eu me maquio

MAQUIAR É UM VERBO regular, terminado em -iar, e deve ser conjugado assim como copiar, adiar, anunciar, avaliar e variar. Assim, eu copio, eu adio, eu anuncio, eu avalio, eu vario. Então: eu maquio. Da mesma forma: ele copia, ele adia, ele anuncia, ele avalia, ele varia. Então: ele maquia.

OUTROS VERBOS

MAIS ALGUNS EXEMPLOS de verbos que podem causar confusão:

- Intermediar: Eu intermedeio a reunião.

- Gerir: Eu giro as despesas da minha casa.

- Intervir: Eu intervenho se precisar.

- Soar (fazer barulho): Eu soo quando ouço música.

- Digerir: Eu digiro muito rápido.

- Equivaler: Eu equivalho a uma máquina.

Valer

A primeira pessoa do singular do verbo "valer", no presente (indicativo), é "eu valho". Pode dizer sem medo. No subjuntivo, algumas formas são: "que eu valha", "que ele valha", "que eles valham"...

DICAS!

"Em vez de" e "ao invés de"

não são sinônimos.

UM PAR DE PALAVRAS que parece sinônimo, mas não é. Há diferença entre o "em vez de" e "ao invés de".

"Em vez de" = no lugar de.

"Ao invés de" = ao contrário de.

Assim, a expressão "ao invés de" deve ser usada quando há ideias contrárias, inversas. Exemplos: "Ao invés de falar, ele se calou", "O elevador subiu ao invés de descer". E a expressão "em vez de" deve ser usada quando a ideia é mostrar a substituição de uma coisa por outra. Exemplos: "Em vez de ir à praia, fui dormir", "Ela ficou em casa em vez de viajar".

Na dúvida, use o "em vez de", que tem um sentido mais geral.

Vacinação para crianças

que tenham até 10 anos.

É COMUM vermos e ouvirmos, por exemplo, que começou a vacinação para "crianças de 0 a 10 anos". A ideia que se compreende é que a faixa etária aí começa quando a criança não completou 1 ano de idade ainda. Ela pode ter meses de vida, mas ninguém tem 0 (zero) ano. Desse modo, evite esse uso quando se referir à faixa etária. Basta dizer "crianças de até 10 anos", por exemplo.

