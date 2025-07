Translado ou traslado? Qual é o correto?

PARA FAZER REFERÊNCIA AO ATO DE TRANSPORTAR ou transferir algo ou alguém, pode-se usar qualquer um dos substantivos - translado ou traslado. As duas palavras existem na língua portuguesa. São corretas e sinônimas e podem ser usadas no sentido de mudar alguma coisa ou alguma pessoa de lugar. Em muitos casos, são usadas no turismo quando se fala no transporte do hotel para o aeroporto. Exemplos: "O pacote de viagens inclui o translado até o hotel", "Ela fará o traslado até o parque aquático". Com grafias diferentes, são variações que têm o mesmo significado.

APENADO

APENADO E PENALIZADO são um par de palavras que, embora parecidas, têm sentidos diferentes. Apenado se refere à punição. Tem o sentido de punido, castigado. É flexão do verbo "apenar", cujo significado é punir, aplicar ou sofrer pena. Exemplo: "Se você desrespeitar a regra, será apenado" (= será punido, castigado).

PENALIZADO

PENALIZADO INDICA um sentimento de compaixão ou dó. É o particípio do verbo "penalizar", que tem o sentido de sentir ou causar pena, ficar condoído. Exemplo: "Fiquei penalizada com a situação dela" (= sensibilizada).

Ou seja:

Apenado = ligado a pena ou castigo.

Penalizado = ligado a sentimento de dó.

POR ORA

AS EXPRESSÕES "por hora" e "por ora" existem na língua portuguesa. Têm a mesma pronúncia, mas grafia e significados diferentes. Não são sinônimos e, por isso, devem ser usadas a depender do contexto.

Por hora, com h, indica a unidade de tempo de 60 minutos, de uma hora. Exemplos: "O carro estava a 80 quilômetros por hora", "A máquina produz 10 produtos por hora".

Por ora, sem h, tem o sentido de "por enquanto". Exemplos: "Não quero falar sobre isso por ora", "Por ora, a operação está suspensa".

DICAS

Na cidade onde eu nasci...

A PALAVRA "ONDE" expressa a ideia de um lugar físico. Exemplo: "Voltei à cidade onde nasci". Cidade é um lugar. Outro exemplo: "Esta é a escola onde eu estudei". Escola também é um lugar. Ambas estão corretas.

Agora, leia a frase: "Vi o filme onde aquele ator estreia". Filme não é um lugar. Então, mude o conectivo: "Vi o filme no qual aquele ator estreia". Não se esqueça: onde é para lugar.

2. Para mais informações,

não maiores

"PARA MAIORES INFORMAÇÕES, entre em contato" - construção equivocada. Evite usar "maiores informações". Informação não é maior nem menor. Como se mede? Não há tamanho. Prefira: para mais informações, para outras informações.

NOVOS TALENTOS 2025.2

Estão abertas até o dia 19 de julho as inscrições para o curso "Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo". Promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo O POVO, o curso tem duração de três meses e oferece aulas teóricas e práticas nas redações do Grupo O POVO. O curso é presencial. Para se candidatar a uma das 10 vagas, o estudante deve estar cursando a partir do 3º semestre de Jornalismo em qualquer faculdade de Fortaleza.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site: fdr.org.br/novostalentos