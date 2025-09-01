Bastantes pessoas ou bastante pessoas?

É CORRETO DIZER "BASTANTES PESSOAS"? Ou "bastante" não varia? A dúvida é válida, e quem me escreve perguntando é o leitor Geneflides Matos Junior, a quem agradeço pela mensagem. Bastante e bastantes são formas que existem na língua portuguesa, sim. O termo bastante, como advérbio de intensidade, é invariável. Não muda quando tiver o sentido de "muito". Exemplos: "Eles comem bastante no almoço", "Trabalhei bastante hoje", "Ficamos bastante satisfeitos com o resultado" (= muito). Quando é adjetivo ou pronome, pode variar. Para saber disso, é só substituir por "suficientes" ou "muitos". Exemplos: "Comprei bastantes livros" (muitos), "Já há bastantes atividades a fazer" (suficientes).

1º de setembro

VALE LEMBRAR QUE esta segunda é 1º de setembro, não 1 de setembro nem 01 de setembro. Escrevemos e dizemos exatamente assim: 1º (primeiro), porque o primeiro dia do mês é sempre escrito e falado em ordinal.

1º/9

NÃO SE USA ZERO à esquerda em datas na escrita formal (a não ser que o objetivo seja dar segurança para evitar fraudes). No geral, em datas não é necessário. Assim, escreve-se: 1º/9, 2/9, 3/9 etc. Deixemos os zeros para as dezenas da loteria.

QUESTÕES

1. (Concurso para investigador da Polícia Civil 2025 - banca: Funece/Uece) Recebem acento gráfico, pela mesma regra de aplicação, as palavras:

A) dinâmica, crônica e passeávamos.

B) seriíssimo, ordinário e possível.

C) rábula, notícia e também.

D) médicos, mínimo e atrás.

E) só, três e está.

Resposta: Aqui, basta se lembrar da regra: toda palavra proparoxítona (aquela cuja sílaba tônica é a antepenúltima) é acentuada. Na letra a), que é a correta, todas as palavras são proparoxítonas.

2. (Concurso para soldado da PMCE 2025 - banca: Funece/Uece) A acentuação da palavra "saúde" é justificada pela mesma regra de

A) contribuído.

B) científico.

C) cenário.

D) climáticas.

E) além.

Resposta: A palavra "saúde" é acentuada porque há um hiato, no qual a segunda vogal é i ou u. Hiato é um encontro de vogais, em que elas ficam separadas durante a separação silábica (sa-ú-de). Outros exemplos são: saída, baú, cafeína. E pode ser seguida por s, como em: egoísmo, faísca, país. Nas opções, há outro hiato em "contribuído" (con-tri-bu-í-do). Letra a) certa.



3. (Concurso para soldado da PMCE 2025 - banca: Funece/Uece) Nos trechos "Nas últimas décadas, o avanço da medicina levou à erradicação de algumas doenças mundiais." (linhas 04-05) e "Porém, os dados apresentados demonstram o retrocesso recente nos avanços da medicina." (linhas 67-69), os termos destacados significam, respectivamente:

A) diminuição e regresso.

B) extinção e retrocedimento.

C) suavização e recuo.

D) simplificação e retorno.

E) decadência e ocaso.

Resposta: Lembro que o trecho corresponde a um texto associado, que estava na prova. Os termos destacados eram "erradicação" e "retrocesso". A opção em que encontramos sinônimos para eles é a letra b), com extinção e retrocedimento, respectivamente.



