Eu tinha pagado a caução há dois meses

SUBSTANTIVO QUE INDICA UMA GARANTIA de que aquele compromisso firmado será cumprido, a caução é feminino e escreve-se com u no meio. Normalmente, refere-se a um dinheiro que pode servir como cautela para possível indenização de um dano, por exemplo. Exemplos: "É necessário pagar uma caução para o contrato de aluguel", "O valor da caução foi combinado com o proprietário". O calção, com L no meio e na forma masculina, também existe, mas indica uma peça do vestuário. Exemplos: "Comprei um calção na promoção", "O calção do menino é preto".

HÁ DOIS MESES

HÁ REDUNDÂNCIA em "há dois meses atrás". Ou usamos "Eu paguei há dois meses" ou "Eu paguei dois meses atrás". Os dois juntos, nesse sentido, não. O "há" já indica passado; portanto, não há necessidade de usar "atrás" na mesma frase.

LITERÁRIO

MAS RAUL SEIXAS CANTA "eu nasci há 10 mil atrás". Está certo? Há o uso da redundância literária, que é a repetição feita de forma proposital em textos literários, como uma música ou uma poesia. Tem o sentido de reforço semântico ou estilístico. Assim como Vinicius de Moraes faz em "E rir meu riso e derramar meu pranto". E Roberto Carlos canta em "Detalhes tão pequenos de nós dois". Todo detalhe é pequeno, sabemos, mas há também aqui a licença para o sentido literário.

EU TINHA PAGADO OU PAGO?

EXISTEM VERBOS, como o pagar, que têm duplo particípio (um regular e um irregular). O regular, em geral, termina com -ado ou -ido. São exemplos do particípio regular: pagado, gastado, entregado. O irregular varia bastante. São exemplos do particípio irregular: pago, gasto, entregue.

Quando há os verbos "ter" ou "haver" como auxiliares, usamos preferencialmente a forma regular do particípio (que termina com -ado ou -ido). Exemplos: "Eu já tinha pagado a conta", "Ele havia gastado demais".

Quando o auxiliar for "ser" ou "estar", usa-se a outra forma. Exemplos: "A conta foi paga por mim", "O dinheiro foi gasto por ele".

QUESTÕES

1. (Casa de Cultura Estrangeira/2025.2 - banca: FCPC/UFC)

No trecho "Embora o artigo se concentre no Homo sapiens, Miyagawa ressalta que outras espécies humanas extintas também tinham formas de comunicação, ainda que mais rudimentares." (linhas 30-31), a conjunção destacada poderia, sem causar prejuízo semântico ou estrutural ao período, ser substituída por:

a) mas.

b) visto que.

c) apesar de.

d) mesmo que.

Resposta: A conjunção destacada é "Embora". Ao substituir cada um dos termos, vê-se que o mais adequado com o sentido semelhante é o "mesmo que", letra d).

2. (UFPel-RS)

A frase que não apresenta problema(s) de regência, levando em consideração a língua escrita, é:

a) Preferiu sair antes do que ficar até o fim da peça.

b) O cargo a que todos visavam já foi preenchido.

c) Lembrou de que precisava voltar ao trabalho.

d) As informações que dispomos não são suficientes para esclarecer o caso.

e) Não tenho dúvidas que ele chegará breve.

Resposta: No item a), há o uso incorreto do verbo preferir com "do que". Item b) correto: todos visavam ao cargo. No c), vale a regra: lembrou algo e lembrou-se de algo. Quanto ao d), dispomos de algo. Então, o certo é: "As informações de que dispomos...". E sobre e), lembremos que temos dúvidas de algo. Assim, o certo é: "Não tenho dúvidas de que ele...".



