Vendem-se casas; precisa-se de vendedores

SEGUNDO AS NORMAS DA GRAMÁTICA da língua portuguesa, a forma correta é "Precisa-se de vendedores". O verbo fica conjugado apenas na terceira pessoa do singular, sendo errada, pela gramática, a forma "precisam-se de". Independentemente do número de elementos no complemento, o verbo permanece no singular. Neste caso, a partícula "se" é um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, tem a função de tornar o sujeito indeterminado. Assim, o verbo permanece sempre no singular. Outros exemplos: "Precisa-se de funcionários", "Trata-se de outros assuntos", "Confiam-se em algumas pessoas".
PRECISA-SE DE
OU SEJA, NÃO HÁ um sujeito definido. Assim, o verbo "precisar" não se refere a um sujeito específico, mas faz referência a uma necessidade indefinida, geral. Desse modo, não faz sentido conjugar o verbo no plural. Isso obriga o verbo a ficar na terceira pessoa do singular.
VENDEM-SE
NO CASO DE "Vendem-se casas", há flexão no plural, porque está na voz passiva. O sujeito é "casas". Basta mudar para a voz ativa: "Casas são vendidas".
MAIS EXEMPLOS
PARA TER CERTEZA da concordância, é só tentar reescrever a frase na voz ativa. Se o sujeito ficar no plural, o verbo também estará.
Contratam-se vendedores. (Certo = Vendedores são contratados.)
Alugam-se apartamentos. (Certo = Apartamentos são alugados.)
Fazem-se unhas. (Certo = Unhas são feitas.)
Costura-se roupa. (Certo = Roupa é costurada.)
Procura-se casa. (Certo = Casa é procurada.)
Conserta-se fogão. (Certo = Fogão é consertado.)
QUANDO HÁ verbo se em/de = verbo no singular.
Tratava-se de assuntos delicados.
Tratava-se de assunto delicado.
Precisa-se de voluntários.
Precisa-se de voluntário.
QUESTÕES
1. (Prefeitura de Tucuruí-PA - Professor de Nível Superior - 2024/ banca: Funatec)
Assinale a alternativa que não contém erro quanto à concordância verbal:
a) Vende-se casas./Vendem-se casas.
b) Precisa-se de padeiro./ Precisam-se de padeiros.
c) Dá-se aulas./Dão-se aulas.
d) Trata-se de nova ideia/Trata-se de novas ideias.
Resposta: A alternativa correta é a letra d), porque, em ambos os casos, no singular ou no plural, o verbo fica "Trata-se". Na letra a), o correto é "Vende-se casa./Vendem-se casas". Na letra b), o certo é "Precisa-se de padeiro./Precisa-se de padeiros". Na letra c), as formas corretas são: "Dá-se aula/Dão-se aulas".
2. (Polícia Civil PC-MG - Área: Assistente Técnico / banca: Fumarc 2022)
A concordância entre estruturas verbais formadas com o pronome "SE" pode configurar dois casos distintos: voz passiva sintética ou índice de indeterminação do sujeito.
Indique a frase que exemplifica o caso de índice de indeterminação de sujeito.
a) Alugam-se casas de praia.
b) Consertam-se computadores e celulares.
c) Construiu-se uma nova praça no bairro.
d) Precisa-se de profissionais competentes e dedicados.
Resposta: O item correto é a letra d). Como vimos, aqui o verbo "precisar" se refere a uma necessidade geral, não a um sujeito específico: precisa-se de algo, independentemente de o complemento estar no singular ou plural. Nos demais casos, letras a), b) e c), há voz passiva. É só mudar para a voz ativa que haverá o sujeito.