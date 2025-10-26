Logo O POVO+
Vendem-se casas; precisa-se de vendedores
Orientações sobre a partícula 'se' e a conjugação verbal

SEGUNDO AS NORMAS DA GRAMÁTICA da língua portuguesa, a forma correta é "Precisa-se de vendedores". O verbo fica conjugado apenas na terceira pessoa do singular, sendo errada, pela gramática, a forma "precisam-se de". Independentemente do número de elementos no complemento, o verbo permanece no singular. Neste caso, a partícula "se" é um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, tem a função de tornar o sujeito indeterminado. Assim, o verbo permanece sempre no singular. Outros exemplos: "Precisa-se de funcionários", "Trata-se de outros assuntos", "Confiam-se em algumas pessoas".

PRECISA-SE DE

OU SEJA, NÃO HÁ um sujeito definido. Assim, o verbo "precisar" não se refere a um sujeito específico, mas faz referência a uma necessidade indefinida, geral. Desse modo, não faz sentido conjugar o verbo no plural. Isso obriga o verbo a ficar na terceira pessoa do singular.

VENDEM-SE

NO CASO DE "Vendem-se casas", há flexão no plural, porque está na voz passiva. O sujeito é "casas". Basta mudar para a voz ativa: "Casas são vendidas".

MAIS EXEMPLOS

PARA TER CERTEZA da concordância, é só tentar reescrever a frase na voz ativa. Se o sujeito ficar no plural, o verbo também estará.

Contratam-se vendedores. (Certo = Vendedores são contratados.)

Alugam-se apartamentos. (Certo = Apartamentos são alugados.)

Fazem-se unhas. (Certo = Unhas são feitas.)

Costura-se roupa. (Certo = Roupa é costurada.)

Procura-se casa. (Certo = Casa é procurada.)

Conserta-se fogão. (Certo = Fogão é consertado.)

QUANDO HÁ verbo se em/de = verbo no singular.

Tratava-se de assuntos delicados.

Tratava-se de assunto delicado.

Precisa-se de voluntários.

Precisa-se de voluntário.

QUESTÕES

1. (Prefeitura de Tucuruí-PA - Professor de Nível Superior - 2024/ banca: Funatec)

Assinale a alternativa que não contém erro quanto à concordância verbal:

a) Vende-se casas./Vendem-se casas.

b) Precisa-se de padeiro./ Precisam-se de padeiros.

c) Dá-se aulas./Dão-se aulas.

d) Trata-se de nova ideia/Trata-se de novas ideias.

Resposta: A alternativa correta é a letra d), porque, em ambos os casos, no singular ou no plural, o verbo fica "Trata-se". Na letra a), o correto é "Vende-se casa./Vendem-se casas". Na letra b), o certo é "Precisa-se de padeiro./Precisa-se de padeiros". Na letra c), as formas corretas são: "Dá-se aula/Dão-se aulas".

2. (Polícia Civil PC-MG - Área: Assistente Técnico / banca: Fumarc 2022)

A concordância entre estruturas verbais formadas com o pronome "SE" pode configurar dois casos distintos: voz passiva sintética ou índice de indeterminação do sujeito.

Indique a frase que exemplifica o caso de índice de indeterminação de sujeito.

a) Alugam-se casas de praia.

b) Consertam-se computadores e celulares.

c) Construiu-se uma nova praça no bairro.

d) Precisa-se de profissionais competentes e dedicados.

Resposta: O item correto é a letra d). Como vimos, aqui o verbo "precisar" se refere a uma necessidade geral, não a um sujeito específico: precisa-se de algo, independentemente de o complemento estar no singular ou plural. Nos demais casos, letras a), b) e c), há voz passiva. É só mudar para a voz ativa que haverá o sujeito.

 

