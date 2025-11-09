Fluido e gratuito, não "fluído" e "gratuíto"

É COMUM OUVIRMOS E LERMOS "fluído" quando há a referência a algo que flui. Mas é preciso atenção ao contexto. Fluido e fluído existem. Deve-se usar a palavra "flui-do", sem acento, ao se referir a algo que flui, algo que é corrente. A conjugação "fluído" indica o particípio do verbo fluir. Vejamos: "O fluido escorreu pelo muro" e "Se o trânsito tivesse fluído, eu não teria me atrasado". Não está correto, porém, o uso de "gratuíto", com acento no i. Deve-se falar "gra-tui-to", já que as vogais "ui" ficam na mesma sílaba, formando o que se chama de ditongo. Do mesmo modo, estão corretos: cir-cui-to, for-tui-to, in-tui-to, des-cui-do e Rui.

Recorde

OUTRA PALAVRA que causa dúvida é "recorde". Qual é a sílaba mais forte na palavra? É "cor". Recorde não é proparoxítona, não recebe acento; portanto, não deve ser pronunciada, no português, como "récorde".

Rubrica

RUBRICA também é paroxítona, pois a sílaba mais forte é a penúltima, "bri". Assim, não se diz "rúbrica". É rubrica mesmo, com "bri" como a parte tônica.

Ruim

EM RELAÇÃO À PALAVRA "ruim", a pronúncia correta é "ru-im". Ruim é um dissílabo; ou seja, é formado por duas sílabas, e a sílaba mais forte é "im". As vogais ficam em sílabas separadas.

Veja mais exemplos de palavras que frequentemente causam confusão na pronúncia:

bicarbonato (e não "bicabornato"); meteorologia (e não "metereologia"); beneficente (e não "beneficiente"); reivindicar (e não "reinvindicar"); entretido (e não "entertido"); privilégio (e não "previlégio"); perturbar (e não "pertubar"); mortadela (e não "mortandela"); iogurte (e não "iorgute"); frustração (e não "frustação"); cabeleireiro (e não "cabelelero"); cérebro (e não "célebro").

SALVA A DICA!

1. Choveu 100 milímetros; choveram elogios.

O VERBO "chover" é classificado como um fenômeno da natureza. Assim, é impessoal, não tem sujeito. Portanto, deve ser conjugado sem variações, na 3ª pessoa do singular. Usa-se: "Choveu 100 milímetros", "Chove há dias", "Choverá amanhã". Mas, quando o verbo for usado em sentido figurado, é flexionado: "Choveram pétalas na festa", "Choveram elogios", "Chovem oportunidades para ele".

2. Vacinação para crianças que tenham até 10 anos.

VOCÊ já deve ter ouvido que começou a vacinação para "crianças de 0 a 10 anos". A ideia que se compreende é que a faixa etária aí começa quando a criança não completou 1 ano de idade ainda. Ela pode ter meses de vida, mas ninguém tem 0 (zero) ano. Desse modo, evite esse uso quando se referir à faixa etária. Basta dizer "crianças de até 10 anos", por exemplo.



3. Para mais informações, não maiores.

"Para maiores informações, entre em contato" - construção equivocada. Evite usar "maiores informações". Informação não é maior nem menor. Como se mede? Não há tamanho. Prefira: para mais informações, para outras informações.