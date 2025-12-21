Uva-passa, panetone e champanhe

A ÉPOCA É DO PANETONE, da uva-passa e do champanhe. Tudo assim mesmo: panetone é escrito com apenas um t na língua portuguesa. Além disso, usamos hífen para escrever uva-passa. E não podemos esquecer que o plural é uvas-passas. Estes tempos também pedem brinde com champanhe, com nh. "Champagne", escrito com gn, é a palavra em francês. É válido lembrar que todo champanhe é francês. Dizer "champanhe francês" é pleonasmo (como entrar pra dentro, fazer um elo de ligação ou ter uma surpresa inesperada). Use só champanhe mesmo. E peru sem acento, assim como as oxítonas terminadas em u (caju, canguru, cru).

Papai Noel

O BOM VELHINHO FOFO, o Papai Noel, é escrito com as iniciais maiúsculas. Trata-se, neste caso, de um substantivo próprio. O plural é Papais Noéis.

Feliz Natal

FERIADOS, religiosos ou não, e datas comemorativas são considerados nomes próprios. Desse modo, são escritos com a inicial maiúscula: Natal, Páscoa, Dia das Crianças etc. Assim, para os cumprimentos, usamos: "Feliz Natal". Se usado como adjetivo ou substantivo simples, escreve-se com letra minúscula: "Baturité é minha terra natal", "Ela está fazendo os exames de pré-natal".

Réveillon

COMO DESEJAR um novo ano feliz? Feliz Ano-Novo ou Feliz Ano Novo?

A expressão "Ano-Novo", escrita com hífen e iniciais maiúsculas, refere-se à festa da passagem de ano, ao Réveillon. É escrita com as iniciais maiúsculas por tratar do nome próprio de uma festividade.

Exemplo: "Vamos passar o Ano-Novo no Interior" (= o Réveillon), "Eu desejo a você um feliz Ano-Novo" (= a passagem de ano, o Réveillon).

SALVA A DICA!

1. Você vai passar o Natal onde?

ONDE E AONDE são palavras parecidas e têm a mesma ideia de lugar/localização, mas têm significados diferentes. "Onde" pode ser substituída por "em que", "na qual" ou "no qual". Exemplo: "A cidade onde moro é linda" (= a cidade na qual moro). Para usar o "aonde", basta substituir por "para onde". Se fez sentido, funciona. Exemplo: "Aonde você está indo?" (= Para onde você está indo?), "Vou saber aonde ele vai me levar" (= Vou saber para onde ele vai me levar). Assim, "Vai passar o Natal onde" é correto.

2. "Onde" é conectivo de lugar.

A PALAVRA "onde" expressa a ideia de um lugar físico. Exemplo: "Voltei à escola onde estudei". Escola é um lugar. Certo! Mas veja a frase: "Vi a novela onde aquela atriz trabalha". Novela não é um lugar. Então, mude o conectivo: "Vi a novela na qual aquela atriz trabalha".

3. 1º de janeiro de 2026.

O PRIMEIRO DIA do mês é sempre escrito em ordinal: 1º de janeiro, 1º de maio, 1º de outubro. Evite: dia 1, dia um, dia 01. E sem zero à esquerda nas datas. Na indicação de dias e meses, o ideal é não usar zero à esquerda nas datas: 1º/1, 3/2, 8/3. Outra dica é não usar ponto em números referentes a ano para separar o milhar: ano 2000, 2023, 2024, 2025. Além disso, vale lembrar que a abreviação de horas é h: com minúsculo, sem plural e sem ponto. Desse modo, use: 9h, 13h, 22h. Não use abreviações como hs, hr ou hrs.

FELIZES FESTAS!

A você, leitor, desejo um Natal de harmonia entre pessoas queridas e um novo ano de paz e saúde. Agradeço por toda a leitura neste ano, por todas as mensagens, sugestões e dicas que recebi. Que possamos trocar mais conhecimento juntos em 2026. Muito obrigada!



